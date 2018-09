Sicilia | incendi e calamità | 50 milioni per proteggere i boschi

Maltempo Sicilia : fulmine innesca incendio - danneggiato casolare nel Palermitano : Un incendio è divampato questa mattina in un’abitazione rurale a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, precisamente in località Cirauli: le fiamme, probabilmente originate da un fulmine, hanno distrutto un deposito per gli attrezzi e una cucina esterna. Il calore generato dal rogo ha causato anche l’esplosione di una bombola di gas: danneggiati il portone d’ingresso e una finestra del casolare. Sul posto i carabinieri e i ...

Incendi a Paceco - Marausa - Castelvetrano - Marsala. La situazione in Sicilia : Nella settimana più calda dell'anno il bollettino degli Incendi è preoccupante. Solo in provincia di Trapani ci sono stati ieri diversi interventi dei vigili del fuoco. I casi più importanti a Paceco, ...

Incendi Sicilia - vasto rogo nel Palermitano : mezzi aerei in azione [FOTO] : 1/5 ...

Incendi : elicottero dell’esercito impegnato in Sicilia : Un elicottero HH 412A del 2° reggimento Aviazione dell’Esercito è decollato dalla base di Sigonella nei pressi di Catania, alle 15 su richiesta della sala operativa unificata della Regione Sicilia, per un Incendio che è divampato nel comune di Piazza Armerina in provincia di Enna. “L’intervento è durato un’ora e quaranta e sono stati riversati 8 mila litri di acqua”, riferisce una nota dello Stato maggiore della ...

Incendi - Sicilia : rogo a Calatafimi Segesta : Un Incendio di macchia mediterranea è in corso dalle 13,30 circa vicino al parco Elimi, a Calatafimi Segesta, non molto distante dallo svincolo per l’A29 e il parco archeologico. Per lo spegnimento del rogo stanno lavorando i forestali e quattro squadre dei vigili del fuoco: due provenienti da Trapani, una da Alcamo e una dal distaccamento volontari di Salemi. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni e il fumo ha invaso alcune ...

Incendi : al via gemellaggio Sicilia-Piemonte : Al via a Mistretta, all’interno del versante messinese del Parco dei Nebrodi, il Campo operativo del dipartimento regionale di Protezione civile, con un’importante novità: quest’anno i volontari siciliani hanno l’opportunità di lavorare insieme ai ‘colleghi’ del Corpo antIncendio boschivo piemontese. “Una sinergia che permetterà a entrambe le squadre di arricchire il proprio bagaglio di esperienze e di ...

Incendi boschivi : interventi delle Forze Armate in Sicilia : Ieri un elicottero HH 412 A dell’Esercito e un AB 212 della Marina Militare sono decollati rispettivamente dalla base di Sigonella e dalla base di Catania per fornire supporto alle operazioni anti Incendio in località Molara nel comune di Caltagirone (CT). L’intervento è avvenuto in seguito alla richiesta pervenuta dalla Sala Operativa Unificata Regionale (S.O.U.R.) della Regione Siciliana e dal Centro Operativo del Corpo Forestale ...

Incendi Sicilia : nuovo intervento dell’elicottero dell’Aeronautica militare : Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi l’intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica militare in servizio di allarme antIncendio, attivato per spegnere un Incendio divampato nella zona di Montefiascone Monreale, in provincia di Palermo. L’equipaggio, appartenente all’82° Centro Combat search and rescue di Trapani Birgi, è decollato su ordine del Comando Operazioni Aeree (Coa) di Poggio Renatico (Ferrara), in coordinamento con la ...

Incendi Sicilia : brucia ancora il bosco nel Ragusano : Non è stato del tutto domato l’Incendio che è scoppiato ieri attorno al bosco di Santo Pietro, nel Calatino, al confine fra i territori della provincia di Ragusa e Catania. L’Incendio ha coinvolto anche una parte della costa acatese. Le squadre antIncendio di forestale, vigili del fuoco e protezione civile lavorano ininterrottamente. I mezzi aerei sono arrivati stamani alle cinque e sono ancora all’opera per evitare il ...

Incendi in Sicilia : elicottero della Marina Militare interviene nel Siracusano : Ieri pomeriggio un elicottero AB 212 è decollato dalla base della Marina Militare di Catania (Maristaeli Catania) per fornire supporto alle operazioni anti Incendio in località Roccadia nel comune di Carlentini (Siracusa). L’intervento sull’Incendio è avvenuto in seguito alla richiesta pervenuta dal Centro Operativo del Corpo Forestale di Siracusa, attraverso l’impiego di un recipiente da 500 litri agganciato sotto la pancia dell’elicottero, ...

Incendi in Sicilia - caldo e vento : roghi tra Ragusa - Palermo e Catania : Le alte temperature e il forte vento hanno alimentato gli Incendi in Sicilia: un vasto rogo si è sviluppato vicino al bosco di Santo Pietro, al confine tra le province di Ragusa e Catania. Una densa nube di fumo era visibile anche a grande distanza. I vigili del fuoco, la forestale e i volontari sono intervenuti da tutta la provincia, con diverse squadre, per tentare di domare le fiamme: le operazioni proseguono, per spegnere gli ultimi ...

Incendi in Sicilia : 30 roghi nel Trapanese - impegnato anche un Canadair : Sono almeno una trentina, finora, le segnalazioni di Incendi nel territorio provinciale di Trapani, giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco: al lavoro anche un Canadair impegnato, con pompieri e forestali, nello spegnimento di un rogo che sta interessando contrada Visicari, vicino a Scopello. L'articolo Incendi in Sicilia: 30 roghi nel Trapanese, impegnato anche un Canadair sembra essere il primo su Meteo Web.