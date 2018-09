Serie A | Sassuolo Milan | carica De Zerbi

Sassuolo-Milan : formazioni ufficiali e diretta live - Serie A 2018/2019 : Sassuolo-Milan, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Juventus e Sassuolo superano in trasferta la Florentia e l’Atalanta Mozzanica : Solo due gli incontri che si sono disputati in questo sabato 29 settembre nella seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Come era già noto, la FIGC ha rinviato i match tra Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco, visti gli impegni della Nazionale Italiana Under 19. Pertanto quest’oggi è scesa in campo la Juventus Women, campione d’Italia, ...

Serie A - 29% scommettitori punta su vittoria Sassuolo contro Milan : Il Sassuolo cerca la consacrazione, il Milan punta a una boccata d’ossigeno. Umori agli opposti in campo domenica sera al Mapei Stadium, per il posticipo di Serie A. Da una parte i neroverdi, che dopo il blitz con la Spal sono terzi in classifica e con il miglior attacco del campionato. Di fronte, i rossoneri, ancora con una partita da recuperare ma con una sola vittoria all’attivo: un avvio di stagione difficile che sul ...

Serie A - Spal-Sassuolo 0-2 : il tabellino : Spal-Sassuolo 0-2, primo tempo 0-0, MARCATORI Adjapong al 14', Matri al 45' s.t. SPAL, 3-5-2, Gomis; Simic, Vicari, dal 37' s.t. Paloschi,, Felipe; Lazzari, Kurtic, dal 23' s.t. Valoti,, Valdifiori, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Sassuolo 0-2 - Adjapong e Matri espugnano il “Paolo Mazza” e i neroverdi volano al terzo posto in classifica : Il Sassuolo non si ferma più e fa propria anche la sfida del “Paolo Mazza” di Ferrara, piegando la SPAL 2-0 e conquistando la terza piazza nella classifica generale della Serie A 2018-2019. Nel match valido per la sesta giornata i neroverdi si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Claude Adjapong e di Alessandro Matri nella ripresa che hanno permesso alla formazione di Roberto De Zerbi di espugnare il terreno di gioco ferrarese e ...

Posticipo Serie A : Spal-Sassuolo 0-2 : Sassuolo batte Spal 2-0 (0-0) nel Posticipo della 6/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato a Ferrara. Prosegue la corsa del Sassuolo che passa 2-0 in casa della Spal ed è terzo. Il primo lampo è della Spal al 18': angolo di Valdifiori,deviazione di Missiroli, Felipe spara a botta sicura, Consigli c'è.Reazione Sassuolo: ci provano Boga (Gomis para al 31') e Babacar (a lato al 33').Al 51' estensi pericolosi: tiro di ...

Spal-Sassuolo 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Spal-Sassuolo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.