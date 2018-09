Serie A | Parma-Empoli 1-0 | il tabellino completo del match

Softball - Semifinali Serie A1 : Bussolengo e Bollate in finale scudetto. Nei playout Sestese e Parma alla bella : In un giorno si sono già decise le due squadre finaliste della Serie A: la finale di quelle che verranno ribattezzate le Italian Softball Series si disputerà tra Specchiasol Bussolengo e MKF Bollate. Entrambe le formazioni hanno avuto bisogno delle sole prime due partite per superare rispettivamente Caronno e Forlì. Diversa la situazione, invece, nell’incontro di playout: a decidere l’ultima salvezza e la terza retrocessa in A2 sarà ...