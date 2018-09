Serie A | Parma-Empoli 1-0 | ai crociati basta il gol di Gervinho per conquistare la ...

Softball - Semifinali Serie A1 : Bussolengo e Bollate in finale scudetto. Nei playout Sestese e Parma alla bella : In un giorno si sono già decise le due squadre finaliste della Serie A: la finale di quelle che verranno ribattezzate le Italian Softball Serie s si disputerà tra Specchiasol Bussolengo e MKF Bollate . Entrambe le formazioni hanno avuto bisogno delle sole prime due partite per superare rispettivamente Caronno e Forlì. Diversa la situazione, invece, nell’incontro di playout : a decidere l’ultima salvezza e la terza retrocessa in A2 sarà ...

Serie A Napoli - ag. Malcuit : «Non mi ha sorpreso contro il Parma - è un giocatore vero» : Napoli - Nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma, in onda su Radio Marte, è intervenuto Bruno Satin , agente di Malcuit : 'Kévin non mi ha sorpreso nel match contro il ...

Serie A - Napoli-Parma 3-0. In gol Insigne e Milik - doppietta - : Troppo Napoli o troppo poco Parma? Difficile dirlo, ma la fotografia della partita è nel punteggio finale, 2-0 per gli azzurri, con una squadra che arriva lanciata alla sfida con la capolista Juve e l'...

Napoli-Parma 3-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Napoli-Parma , 6ª giornata Serie A 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Napoli-Parma - Serie A in DIRETTA : match insidioso per i partenopei contro la rivelazione ducale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Parma, match valevole per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018/19. Al San Paolo alle ore 21.00 la squadra allenata da mister Carlo Ancelotti dovrà vedersela con i ducali, reduci da due successi consecutivi contro Inter e Cagliari. Come ogni altra occasione il turno infrasettimanale può presentare insidie alle squadre di testa, specialmente in questa occasione, con i partenopei che ...