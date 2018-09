Serie A Chievo-Torino 0-1 | il tabellino

Chievo-Torino 0-1 - pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Chievo-Torino, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Torino - Mazzarri : «Chievo avversario ostico» : Torino - "Domani mi aspetto un avversario tosto. La classifica in questo periodo conta relativamente per tutti. E' una squadra ostica, anche se in alcune occasioni non è riuscita a raggiungere il ...

Serie A Chievo - lesione agli adduttori per Tomovic : VERONA - Quando mancano meno di due giorni alla sfida casalinga con il Torino , il Chievo è sceso in campo per un allenamento pomeridiano; il programma ha previsto un riscaldamento, seguito da ...

Serie A Juventus-Napoli - arbitra Banti. Chievo-Torino a Guida : ROMA - Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali della settima giornata di Serie A. Si parte sabato con i tre anticipi Roma-Lazio, Rocchi,, Juventus-Napoli, Banti, e Inter-Cagliari, Massa,. ...

Video/ Genoa Chievo (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 6^ giornata) : Video Genoa Chievo (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 6^ giornata della Serie A. Piatek e Pandev decidono il match al Marassi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 08:54:00 GMT)

Serie A : il Genoa non sbaglia - Chievo al tappeto grazie a Piatek e Pandev : Prosegue la marcia dei rossoblù, che battono anche i veronesi grazie alle reti di Piatek, 42', e Pandev, 54',

Genoa-Chievo 2-0 : risultato e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Genoa-Chievo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Chievo - contro il Genoa guanti speciali per Sorrentino : VERONA - Sul noto social Instagram , il portiere del Chievo Stefano Sorrentino , mostra con un post i guanti che indosserà domani sera nella trasferta a Marassi contro i rossoblu: " Rispetto, ...

Serie A Chievo - D'Anna : «Udinese squadra tosta e di qualità» : VERONA - "Quando giochi tre volte in una settimana è normale cambiare, con l'idea di inserire forze fresche" . Il tecnico del Chievo , Lorenzo D'Anna , ha parlato così alla vigilia dell'incontro con l'...

Serie A Chievo - Bani : niente lesioni. Djordjevic in gruppo : VERONA - Seduta mattuna per il Chievo , in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa . I giocatori scesi in campo ieri contro l'Udinese ha svolto una seduta defaticante, con esercizi di ...