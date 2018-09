Seconda giornata Len Euro Cup a Savona | La Rari Nantes Savona porta a casa un bel 10 a 6

Tiro con l'Arco - Campionati Italiani Targa 2018 - tutti i risultati della Seconda giornata di gare : Decisi i finalisti assoluti individuali e a squadre arco olimpico e compound al termine di sfide alquanto combattute Conclusa la seconda giornata dei Campionati Italiani Targa 2018. Decisi tutti i ...

Tiro con l’Arco – Campionati Italiani Targa 2018 - tutti i risultati della Seconda giornata di gare : Decisi i finalisti assoluti individuali e a squadre arco olimpico e compound al termine di sfide alquanto combattute Conclusa la seconda giornata dei Campionati Italiani Targa 2018. Decisi tutti i finalisti assoluti individuali e a squadre arco olimpico e compound che domenica si sfideranno per i tricolori davanti alla Cattedrale di Trani, in diretta streaming su YouArco. Nell’olimpico match per l’oro tra l’olimpionico ...

Nuoto - Coppa del Mondo Eindhoven 2018 : Katinka Hosszu e Sarah Sjoestroem in evidenza nella Seconda giornata di gare : seconda giornata di gare nella terza tappa della Coppa del Mondo di Nuoto ad Eindhoven (Olanda). nella piscina da 25 metri olandese tanti gli spunti interessanti che vale la pena raccontare. Iniziamo dei 400 misti donne vinti dalla lady di ferro Katinka Hosszu. L’ungherese si è imposta con il crono di 4’25″15 precedendo la giapponese Yui Ohashi (4’27″42), la migliore del 2018 in vasca lunga in questa specialità. ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica della Seconda giornata. Sorpresa Valchisone sola in testa : Succede di tutto già nella seconda giornata del campionato maschile di Hockey su prato: a Sorpresa c’è la matricola Valchisone da sola in testa a punteggio pieno. I campioni d’Italia del Bra infatti vengono fermati sul pareggio dalla Juvenilia, addirittura sconfitte in trasferta Bonomi ed Amsicora. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata. seconda giornata CUS Padova-SG Amsicora 2-1 (Singh, ...

Ryder Cup 2018 - i risultati della Seconda giornata in diretta LIVE : Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, oltre che sul sito skysport.it e sulla App Sky Sport. Gli studi delle 19 saranno LIVE anche su Sky Sport 24. Lo studio golf di chiusura ha come ospite ...

Bitonto : 'Il diritto in piazza' Festival del diritto - Seconda giornata : L'associazione forense sabato 29 settembre torna nelle piazze e negli edifici storici ed artistici della città di Bitonto , BA, con dibattiti, spettacoli teatrali e musicali incentrati sul tema del ...

Ryder Cup 2018 : l’ordine dei fourball della Seconda giornata. Francesco Molinari e Tiger Woods nuovamente di fronte! : Dopo una giornata caratterizzata dallo spettacolare cappotto (o whitewash, se vogliamo chiamarlo all’inglese) compiuto dall’Europa nella sessione dedicata ai foursome, la Ryder Cup si avvia verso la seconda giornata col team di casa avanti per 5-3. Sono stati rilasciati i fourball che apriranno la seconda giornata al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, ancora una volta a scaglioni di 15 minuti ciascuno. Le quattro sfide ...

28 ottobre la Seconda giornata nazionale Camminata tra gli olivi : Roma, 26 set., askanews, - Nell'anno dedicato al cibo italiano nel Lazio le Città dell'Olio celebrano il paesaggio e la millenaria cultura dell'olio domenica 28 ottobre con la seconda edizione della ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : rinviate tre partite della Seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19 : Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, ...

Calcio - Serie C girone A : in campo Carrarese e Juventus Under 23 - gli aggiornamenti in tempo reale del posticipo della Seconda giornata : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Pallamano - Serie A femminile : in tre al comando dopo la Seconda giornata : Secondo turno di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede tre formazioni al comando della classifica. Stiamo parlando delle campionesse in carica della Jomi Salerno, il Brixen Sudtirol e il -. Le campane hanno sconfitto 24-17 il Flavioni trascinate dalle 9 reti di Ilaria Dalla Costa, mentre una Giada Babbo da 7 centri consente alle altoatesine di avere la meglio 21-17 sul Cassano Magnago nel big match di giornata, costruendo il ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2018-2019 : i risultati della Seconda giornata. Definiti ammessi alla Final Eight ed accoppiamenti dei quarti di finale : E’ andata in archivio la prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto: delineate le altre sei qualificate alla Final Eight, in programma dall’8 al 10 marzo 2019, alla quale erano già ammesse di diritto Pro Recco e Brescia, Finaliste della scorsa edizione. Passano dal Girone A Sport Management e Posillipo, dal Girone B Ortigia e Lazio, e dal Girone C Napoli e Bogliasco. Nel Girone A, che ieri aveva giocato già due giornate, oggi la ...

Rugby - Top12 : risultati e classifica della Seconda giornata. Vola il Calvisano - vetta solitaria : seconda giornata per quanto riguarda il campionato di Top12 di Rugby: c’è già una leader solitaria, si tratta del Patarò Calvisano, unica compagine a quota 10 punti con doppia vittoria contornata dal bonus. Appaiate in seconda piazza ci sono, ad una lunghezza di distanza, Argos Petrarca Padova e ValoRugby Emilia, entrambe vincitrici anche oggi. La sorpresa di giornata la timbra il Lazio Rugby che al Giulio Onesti batte in un match ...

Serie C : le probabili formazioni della Seconda giornata : Lunedì 24 settembre, ore 20.45 Carrarese-Juventus U23, su Rai Sport: a Pontedera,. Rinviate: Arezzo-Pro Vercelli, Entella-Arzachena, Novara-Albissola e Siena-Pisa. Classifica Girone A Carrarese, ...