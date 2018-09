Se Trevi e Gubbio contano molto più di Londra e Parigi

ilgiornale

: Umbria Volkswagen Tour 2018/2019 the best city of Umbria Perugia Todi Assisi Montefalco Spello Trevi Bevagna Gubbio… - giuseppecomodi : Umbria Volkswagen Tour 2018/2019 the best city of Umbria Perugia Todi Assisi Montefalco Spello Trevi Bevagna Gubbio… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Una facile impresa di demolizioni contrappone l'impegno e l'organizzazione dei Paesi e dei musei stranieri (soprattutto anglosassoni) all'inerzia e disorganizzazione dei nostri. Editorialisti di quotidiani (Il Foglio) e di settimanali (il Venerdì di Repubblica) insistono, con pervicace ignoranza, a deprimere la ricchissima offerta culturale di molte città italiane, per esaltare una mostra, certamente bellissima, ma assolutamente inutile, programmata alla National Gallery di: "Mantegna and Bellini". Si tratta di un tema assai stimolante, ma già compiutamente esplorato, e che nulla aggiunge alla conoscenza dei due pittori, producendo soltanto il risultato edonistico di metterne a confronto alcuni capolavori. Le ingenue affermazioni della curatrice, Caroline Campbell ("di Bellini mi infatuai da ragazza vedendo un manifesto per strada"), sono sufficienti a capire le ragioni profonde ...