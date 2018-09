Scossa di terremoto magnitudo 6 6 nelle Isole Fiji MAPPE

Terremoto Calabria - forte Scossa M 4.2/ Ultime notizie - nuovo sisma M 2.7 : riunione in Prefettura : Terremoto oggi in Calabria . Ingv Ultime scosse: sisma M 4.2 a Reggio Calabria (28 settembre 2018). Tanta paura fra la popolazione calabrese per il sisma di questa mattina(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Ultim'ora : violentissima Scossa di terremoto in Indonesia - epicentro su terraferma. Si temono gravi danni. : Vi avevamo informato in un articolo precedente di una intensa scossa sismica avvenuta in mattinata in Indonesia. Poco fa, alle ore 12.02 italiane, una nuova violentissima scossa di terremoto si è...