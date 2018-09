SCENARIO/ Salvini e Di Maio fermano l'operazione "Savona-bis" del Colle (per ora) : E' scontro Mattarella-Salvini: il Capo dello Stato ha detto che la manovra dovrà rispettare i vincoli di bilancio, Salvini ha detto che non gli importa. E Di Maio idem. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 06:00:00 GMT)DOPO IL DEF/ Sapelli: M5s e Lega possono far cadere il muro di BruxellesRETROSCENA/ L'Europa approva i conti (e i tagli) di Tria, Salvini e Di Maio, di A. Fanna

SCENARIO/ L'asse Di Maio-Salvini-Meloni per far fuori Berlusconi e il centrodestra : Di Maio e Meloni stanno lavorando per dar vita a un fronte sovranista che in primavera sfiderà gli europeisti di Macron e Merkel (più Renzi e il Cavaliere). DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sapelli: Salvini ha venduto il Nord al partito dell'austerità, di G. SapelliDIETRO LE QUINTE/ Il piano di Salvini: rompere con M5s e votare a marzo 2019, di A. Del Duca

SCENARIO/ Sapelli : Salvini ha venduto il Nord al partito dell'austerity : Che cosa è accaduto, giorno dopo giorno, al governo M5s-Lega? Salvini ha venduto il popolo che lo ha eletto all'elite tecnocratica che tifa per il default. GIULIO Sapelli(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 06:02:00 GMT)CAOS UE/ Dalla Germania alla Francia, la guerra dei poteri al comando, di G. SapelliMANOVRA E POLITICA/ La mossa di Salvini per salvare Tria e scaricare M5s, di S. Cingolani

Libia - Salvini annulla incontro con Maitig. Tofalo : 'SCENARIO complesso e fragile' : Tornando alla situazione politica nazionale ereditiamo i fallimenti dei precedenti governi che nella gestione della crisi libica hanno operato senza una chiara definizione dei ruoli politici e delle ...

SCENARIO UE/ Se la Merkel tende la mano al Ppe formato Orbán-Salvini : E' partito il risiko delle prossime elezioni europee 2019. Alcune mosse della Merkel e la situazione in Germania aiutano a capire altre pedine dello scacchiere politico. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ Da Mieli a Soros, occhio ai "custodi" della democrazia non eletti da nessuno, di N. BertiSCENARIO/ Il piano di Macron per prendersi l'Europa, di G. Sapell