Sassuolo-Milan in streaming e in diretta TV

Sassuolo-Milan - De Zerbi : 'Temiamo i rossoneri - ma c'è grande voglia. Terzo posto merito dei giocatori' : Il Sassuolo sogna in grande. La grande partenza in campionato ha permesso ai neroverdi di essere distante solo 5 punti dalla vetta occupata dalla Juventus, posizione che ora la squadra di Roberto De ...

Il Milan senza attaccanti contro il Sassuolo - Gattuso : "Qualcosa ci inventeremo" : Il Milan è in evidente difficoltà: sei punti dopo cinque giornate di campionato sono pochi. Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, è un uomo di mondo, e certe cose sa bene come girano. A tutte le latitudini gli allenatori sono legati ai risultati. In questo senso, iniziano a circolare voci su un possibile cambio in panchina, si parla, infatti,...

Gattuso show alla vigilia di Sassuolo-Milan : “ecco il problema di questa squadra. Conte? La società mi ha detto…” : alla vigilia di Sassuolo Milan, Gennaro Gattuso ha affrontato con la solità sincerità la conferenza stampa di rito, analizzando lucidamente la situazione in casa rossonera Dopo un inizio di campionato non di certo brillante, il Milan dovrà affrontare il Sassuolo, squadra in grande forma e che, in queste prime partite di campionato, si è rivelata essere la vera sorpresa della Serie A. alla vigilia della delicatissima sfida, Gennaro Gattuso, ...

Serie A - 29% scommettitori punta su vittoria Sassuolo contro Milan : Il Sassuolo cerca la consacrazione, il Milan punta a una boccata d’ossigeno. Umori agli opposti in campo domenica sera al Mapei Stadium, per il posticipo di Serie A. Da una parte i neroverdi, che dopo il blitz con la Spal sono terzi in classifica e con il miglior attacco del campionato. Di fronte, i rossoneri, ancora con una partita da recuperare ma con una sola vittoria all’attivo: un avvio di stagione difficile che sul ...

Sassuolo-Milan - probabili formazioni : Higuain ancora out - altra panchina per Cutrone? : Non è un buon momento per il Milan, reduce da tre pareggi consecutivi contro Cagliari, Atalanta ed Empoli, tutte squadre che – sulla carta – non dovrebbero concorrere con i rossoneri per la stessa posizione di classifica. Gattuso vuole interrompere il digiuno di vittorie contro il Sassuolo, che il Diavolo affronterà nel posticipo domenicale delle 20.30. formazioni Sassuolo-Milan: nuova chance da titolare per Borini? SASSUOLO – Dopo la bella ...

Sassuolo-Milan - emergenza attacco : Higuain e Cutrone in dubbio : Le notizie che arrivano da Milanello e che stamattina sono riportate anche dalla Gazzetta dello Sport non fanno ben sperare i tifosi milanisti: Gonzalo Higuain infatti, assente ad Empoli per un ...

