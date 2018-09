Sassuolo-Milan | De Zerbi | ' Queste sconfitte fanno parte del nostro processo di crescita'

Sassuolo-Milan - Gattuso : “Abbiamo sempre giocato bene - fase difensiva da migliorare” : Il Milan torna al successo dopo tre pareggi consecutivi e si diradano le nubi sulla testa di Gattuso, che era stato messo in discussione alla vigilia. Il tecnico rossonero ha commentato il match ai microfoni di Sky, con un piccolo fuori programma iniziale relativo ad André Silva: “Non voleva rimanere, per questo è andato via. Nessuno lo ha mandato via, è stata una sua scelta“. Tornando alla gara, Gattuso sottolinea come non sia ...

Sassuolo-Milan - Gattuso : 'Vittoria che ci dà tranquillità e convinzione' : ... "Abbiamo sempre giocato un buon calcio, a volte abbiamo avuto degli alti e bassi ma la prestazione c'è sempre stata " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - A Empoli poteva finire come ...

Milan show - poker al Sassuolo a Reggio Emilia : Cuore Milan. Dopo tre pareggi consecutivi e con la panchina di Rino Gattuso sempre più traballante, il Milan passa per 4-1 in casa del Sassuolo e prova a dare un calcio alla crisi. Il gran gol di ...

Il Milan serve il poker al Sassuolo : 1-4 siglato Kessie-Suso-Castillejo : Il Milan di Gennaro Gattuso dà una prova di forza e si rialza dopo una serie di risultati non positivi. I rossoneri hanno espugnato per 4-1 il campo del Sassuolo di Roberto De Zerbi frutto delle reti ...

Sassuolo-Milan - Castillejo si sacrifica e segna - Boateng non si ferma mai : PAGELLE SASSUOLO CONSIGLI 6 Non può nulla sui tre gol del Milan. LIROLA 6.5 Sempre presente. Sullo 0-0 salva sulla linea il pallonetto di Kessie. MARLON 5 Ha sulla coscienza la mancata chiusura sulla ...

Sassuolo-Milan 1-4 - Gattuso : “Abbiamo un punto debole ma squadra viva” : Sassuolo-Milan 1-4, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria importante ottenuta dal Milan sul campo del Sassuolo soprattutto alla luce dell’assenza di un giocatore determinante come Gonzalo Higuain. Per questo appare abbastanza soddisfatto Rino Gattuso, allenatore del Milan, ai microfoni di “Sky Sport: “Questa squadra ha sempre giocato un buon calcio in queste partite, abbiamo degli […] L'articolo Sassuolo-Milan 1-4, ...

Pagelle/ Sassuolo-Milan (1-4) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Le Pagelle di Sassuolo Milan (1-4): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I rossoneri espugnano il Mapei Stadium grazie alla doppietta di Suso che torna a fare la differenza.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:54:00 GMT)

Sassuolo-Milan 1-4. Il Milan vince senza Higuain e puntella la panchina di Gattuso : Nella partita più delicata della sua travagliata partenza di stagione, con due attaccanti tra i quali la stella Higuain indisponibili per infortunio, il Milan riesce a portare a casa tre punti da un ...

Pagelle e tabellino di Sassuolo-Milan - voti da Suso a Castillejo : Di Francesco 5 - Nell'economia della gara pesano enormemente le due occasioni capitategli sui suoi piedi e sciupate malamente sullo 0-0. Dal 57' Boga 6 - Molto pimpante nel periodo di tentativo di ...

Milan - prova di forza : con il Sassuolo vince 4-1 Classifica : I rossoneri tornano al successo in casa degli emiliani grazie alle reti di Kessie, alla doppietta di Suso e al gol di Castillejo. Per i neroverdi a segno Djuricic

Sassuolo-Milan 1-4 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/41 Spada/LaPresse ...

Sassuolo - Milan 1-3 : cronaca diretta e risultato in tempo reale : le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE 1-3 , 2° T, 2' tempo 32' in campo Laxalt per Calhanoglu 30' dentro anche Babacar per Berardi 29' ci ...

Milan - prova di forza contro la crisi : con il Sassuolo vince 4-1 : I rossoneri tornano al successo in casa degli emiliani grazie alle reti di Kessie, alla doppietta di Suso e al gol di Castillejo. Per i neroverdi a segno Djuricic

Milan - è finita l’ora… X : Sassuolo steso con un poker d’autore : Dopo tre pareggi consecutivi, i rossoneri ritrovano la vittoria al Mapei Stadium grazie ai gol di Kessiè, Castillejo e doppietta di Suso Il Milan ritrova il sorriso! Dopo tre pareggi consecutivi, la squadra di Gattuso porta finalmente a casa tre preziosissimi punti. I rossoneri sono riusciti a stare concentrati, nel posticipo della settima giornata di Serie A, sin dai primi minuti di gioco, contro un Sassuolo tosto, che in questo ...