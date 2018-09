Sassuolo-Milan 1-4 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Sassuolo - Milan 1-3 : cronaca diretta e risultato in tempo reale : le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE 1-3 , 2° T, 2' tempo 32' in campo Laxalt per Calhanoglu 30' dentro anche Babacar per Berardi 29' ci ...

Milan - prova di forza contro la crisi : con il Sassuolo vince 4-1 : I rossoneri tornano al successo in casa degli emiliani grazie alle reti di Kessie, alla doppietta di Suso e al gol di Castillejo. Per i neroverdi a segno Djuricic

Milan - è finita l’ora… X : Sassuolo steso con un poker d’autore : Dopo tre pareggi consecutivi, i rossoneri ritrovano la vittoria al Mapei Stadium grazie ai gol di Kessiè, Castillejo e doppietta di Suso Il Milan ritrova il sorriso! Dopo tre pareggi consecutivi, la squadra di Gattuso porta finalmente a casa tre preziosissimi punti. I rossoneri sono riusciti a stare concentrati, nel posticipo della settima giornata di Serie A, sin dai primi minuti di gioco, contro un Sassuolo tosto, che in questo ...

Sassuolo-Milan 1-4 - i rossoneri tornano al successo in Serie A : splendido gol di Kessié - poi Suso e Castillejo : Il Milan ha sconfitto il Sassuolo per 4-1 nel posticipo serale valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I ragazzi di Gattuso hanno trovato la seconda vittoria in campionato e salgono in decima posizione in classifica con 9 punti a referto ma devono ancora recuperare la partita col Genoa, mentre il Sassuolo rimane in quinta piazza e non riesce così a rimanere la solitaria inseguitrice della capolista Juventus (ora i Campioni ...

Highlights e pagelle di Sassuolo-Milan 1-4 : i rossoneri volano : Sassuolo-Milan 1-4, LA CRONACA – Nel primo tempo parte forte il Milan con un palo colpito da Suso. La risposta del Sassuolo è firmata da Sensi con un’ottima occasione ma ad andare in gol sono i rossoneri con uno scatto di ottanta metri ed un tiro che non lascia scampo a Consigli. Nella seconda frazione […] L'articolo Highlights e pagelle di Sassuolo-Milan 1-4: i rossoneri volano proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Posticipo serie A - Sassuolo-Milan 1-4 : 22.22 Il Milan si risolleva con un autorevole 4-1 in casa del Sassuolo. Gara vivacissima.Traversa di Suso (3'). Kessié si fa respingere sulla linea da Lirola un'occasione d'oro. Bravo Donnarumma su Di Francesco. Poi l'esterno è anticipato da Abate a botta sicura. Al 39' Kessié galoppa dalla sua trequarti e batte Consigli. Nella ripresa dilaga il Milan. Gran sinistro di Suso (50'), poi staffilata di Castillejo (60'). Il gol di Djuricic (68') ...

Milan incontenibile! Suso e Castillejo annientano il Sassuolo : i gol [VIDEO] : Milan show nel secondo tempo della sfida contro il Sassuolo: i rossoneri portano il match sul 3-0 Il Milan ha tirato fuori il carattere! Nel posticipo di questa sera, della settima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri stanno letteralmente dominando, annientando i rivali del Sassuolo. Dopo la rete di Kessie, che nel primo tempo ha portato in vantaggio il Milan, al rientro in campo dalla pausa di fine primo tempo sono stati Suso ...

