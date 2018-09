Sassuolo-Milan 0-2 | risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018 2019

Sassuolo - Milan 0-2 : cronaca diretta e risultato in tempo reale : le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE 0-2 , 2° T, 2' tempo 12' due cambi per De Zerbi: Boga per Di Francesco e Djuricic per Bourabia 11' ...

Milan incontenibile! Suso e Castillejo annientano il Sassuolo : i gol [VIDEO] : Milan show nel secondo tempo della sfida contro il Sassuolo: i rossoneri portano il match sul 3-0 Il Milan ha tirato fuori il carattere! Nel posticipo di questa sera, della settima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri stanno letteralmente dominando, annientando i rivali del Sassuolo. Dopo la rete di Kessie, che nel primo tempo ha portato in vantaggio il Milan, al rientro in campo dalla pausa di fine primo tempo sono stati Suso ...

VIDEO Gol meraviglioso di Kessié in Sassuolo-Milan : pirotecnico coast to coast del rossonero : Franck Kessié ha segnato un gol meraviglioso in Sassuolo-Milan, match valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. Il rossonero è infatti partita dalla sua trequarti e si è reso protagonista di uno stupendo coast to coast concluso con un tiro preciso che ha portato i lombardi in vantaggio. Di seguito il VIDEO del gol di Kessié in Sassuolo-Milan 0-1. Leggo critiche eccessive sulla fase difensiva del Sassuolo in occasione del ...

Serie A - Sassuolo-Milan 0-1 LIVE : intervallo : Nel posticipo del settimo turno di Serie A, il Milan prova a ritrovare il successo dopo tre pareggi consecutivi. L’avversario non è dei migliori per ripartire: il Sassuolo, infatti, è la rivelazione dell’avvio di campionato. De Zerbi torna all’undici che ha battuto l’Empoli, con Locatelli in mezzo e il tridente Berardi-Boateng-Di Francesco davanti. Gattuso sceglie Abate sulla fascia destra difensiva e in attacco, ...

Milan in vantaggio - il Sassuolo spiazzato dalla rete di Kessie [VIDEO] : Che guaio per il Sassuolo, la difesa sbaglia e Kessie ne approfitta: contropiede impeccabile con rete per i rossoneri Sta per terminare il primo tempo del posticipo della settima giornata di Serie A, tra Sassuolo e Milan. I padroni di casa vorranno cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Gattuso, a caccia di 3 preziosissimi punti. Il Sassuolo, quarto in classifica, è una brutta gatta da pelare per i rossoneri, che però ...

Sassuolo - Berardi : 'Per battere il Milan ci vogliono cuore e anima' : L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi parla a Sky Sport prima del match con il Milan: 'Non mi aspettavo questo inizio, stiamo facendo delle ottime partite. Il Milan è una grande squadra, noi ci teniamo a fare bene ma per poter portare a casa punti ...

Serie A - Sassuolo-Milan 0-0 LIVE : calcio d’inizio! : Nel posticipo del settimo turno di Serie A, il Milan prova a ritrovare il successo dopo tre pareggi consecutivi. L’avversario non è dei migliori per ripartire: il Sassuolo, infatti, è la rivelazione dell’avvio di campionato. De Zerbi torna all’undici che ha battuto l’Empoli, con Locatelli in mezzo e il tridente Berardi-Boateng-Di Francesco davanti. Gattuso sceglie Abate sulla fascia destra difensiva e in attacco, ...