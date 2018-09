Sassuolo-Milan 0-1 | risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018 2019

Sassuolo Milan 0-1 LIVE : risultato in diretta : Sassuolo-Milan 0-1 LIVE 39' Kessié Sassuolo, 4-3-3, : Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi Milan, 4-3-3, : Donnarumma; ...

Milan in vantaggio - il Sassuolo spiazzato dalla rete di Kessie [VIDEO] : Che guaio per il Sassuolo, la difesa sbaglia e Kessie ne approfitta: contropiede impeccabile con rete per i rossoneri Sta per terminare il primo tempo del posticipo della settima giornata di Serie A, tra Sassuolo e Milan. I padroni di casa vorranno cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Gattuso, a caccia di 3 preziosissimi punti. Il Sassuolo, quarto in classifica, è una brutta gatta da pelare per i rossoneri, che però ...

Sassuolo - Berardi : 'Per battere il Milan ci vogliono cuore e anima' : L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi parla a Sky Sport prima del match con il Milan: 'Non mi aspettavo questo inizio, stiamo facendo delle ottime partite. Il Milan è una grande squadra, noi ci teniamo a fare bene ma per poter portare a casa punti ...

Sassuolo-Milan - le formazioni ufficiali : Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, nell’ultimo match della domenica in campo Sassuolo e Milan, due squadre pronte a regalare emozioni. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, c’è Castillejo. Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Malon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; ...

Sassuolo-Milan ore 20 - 30 La diretta De Zerbi cerca un'altra impresa : Va in scena al Mapei Stadium il posticipo domenicale della 7a giornata di Serie A tra Sassuolo e Milan: i neroverdi sono la vera sorpresa di inizio campionato, terzi in classifica con ben 13 punti ...