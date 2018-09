Sangue a Pietralata | il quartiere di Roma in balia delle risse tra stranieri

ilgiornale

(Di domenica 30 settembre 2018) "Leci sono praticamente ogni sera: bevono, spaccano i vetriauto, fanno i bisogni in mezzo alla strada, ormai abbiamo paura". A parlare è una residente deldi, alla periferia est della Capitale. Qui, a metà settembre, l"ennesima lite tra clochard ubriachi è finita in tragedia. Era scoppiata come al solito per motivi banali. Ma stavolta un senzatetto romeno è rimasto senza vita in una pozza di, dopo essere stato colpito alla gola con una bottiglia spaccata da un suo connazionale nel parcheggio di un grosso supermercato. Ora sul luogo dell"omicidio c"è un cero acceso accanto ad un piccolo mazzo di fiori, deposto da qualche passante (guarda il video)."L"assassino lo conoscevo, dormivamo insieme in strada a Ponte Mammolo", ci dice un suo connazionale che sta bevendo birra assieme ad gruppetto di senzatetto, all"esterno della fermata della ...