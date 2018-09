Sampdoria-Spal streaming | ecco dove vedere la diretta della partita

Inter - Spalletti è tornato a farsi sentire : contestata l'espulsione contro la Sampdoria : L'Inter torna alla vittoria in campionato con il successo nell'anticipo della quinta giornata contro la Sampdoria per 1-0 allo stadio Ferraris di Genova. Un match che ha visto i nerazzurri tenere il pallino del gioco, con ben due gol annullati a Nainggolan e Asamoah prima del gol vittoria messo a segno [VIDEO] da Marcelo Brozovic nei minuti di recupero al 93'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di tornare a farsi vedere ...

Inter - Spalletti è tornato a farsi sentire : contestata l'espulsione contro la Sampdoria : L'Inter torna alla vittoria in campionato con il successo nell'anticipo della quinta giornata contro la Sampdoria per 1-0 allo stadio Ferraris di Genova. Un match che ha visto i nerazzurri tenere il pallino del gioco, con ben due gol annullati a Nainggolan e Asamoah prima del gol vittoria messo a segno da Marcelo Brozovic nei minuti di recupero al 93'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di tornare a farsi vedere in zona ...

Inter - Spalletti "Carattere arma decisiva"/ Ultime notizie - 0-1 vs Sampdoria : "Ecco perchè sono stato espulso" : Inter, Spalletti "Carattere arma decisiva". Ultime notizie, vittoria per 0-1 contro la Sampdoria, le parole del tecnico: "Ecco perchè sono stato espulso"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:48:00 GMT)

Sampdoria-Inter - Spalletti commenta partita ed espulsione : “c’era di mezzo anche il quarto uomo” : L’Inter ottiene una vittoria contro la Sampdoria con un gol che arriva dopo il 90°, il commento di Luciano Spalletti sul match disputato ieri dai suoi calciatori “Mi sono girato verso la telecamera a gridare ‘gol’. Mi hanno detto che l’ho fatto con troppo impeto, anche perché c’era di mezzo il quarto uomo. Però per me è stato un gol importante, un po’ come una liberazione. Ma loro l’hanno interpretata come una ...

Sampdoria-Inter - Spalletti : 'Vittoria di carattere. L'espulsione? Ho solo gridato 'gol' verso la telecamera' : L'Inter colpisce ancora nei minuti finali di gara e sbanca Marassi al 93' con un gol di Brozovic. Il terzo tentativo si è rivelato quello giusto, dopo i due gol di Nainggolan e Asamoah annullati dal ...

Sampdoria-Inter - Spalletti a fine gara : “Non ho esultato contro nessuno - giochiamo sempre per la vittoria” : Ai microfoni di DAZN nel dopo gara del “Ferraris”, Luciano Spalletti è tornato sull’episodio dell’espulsione, smentendo di aver esultato rivolgendosi verso un componente dello staff arbitrale: “Mi son semplicemente girato e ho detto gol, ma loro hanno interpretato come una reazione con troppa foga e mi hanno espulso“. L’Inter ha vinto la seconda partita consecutiva nel finale: “Questo modo di ...

VAR e Sampdoria smascherano l’Inter - Brozovic evita la figuraccia : espulso Spalletti - ma c’è poco da esultare : L’Inter batte la Sampdoria allo scadere con un gol di Brozovic, ma la prestazione è deludente: il VAR nega due gol, ma ferma anche il colpo del ko blucherchiato, il gioco latita e Spalletti tradisce la tensione intorno all’ambiente con un’esultanza da ‘rosso’ L’Inter sembra averci preso gusto. Dopo il clamoroso successo in rimonta di martedì, nella sfida di Champions League contro il Tottenham, arrivato ...

Sampdoria-Inter 0-0 La Diretta Spalletti cerca il riscatto in campionato : Sampdoria e Inter si affrontano nella partita serale del sabato a Marassi; le due compagini stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti, con i blucerchiati reduci da 2 vittorie consecutive...

Sampdoria-Inter - le probabili formazioni : dubbi per Spalletti - il match non sarà su Sky : Sampdoria - Inter sara' sicuramente un match da non perdere. I nerazzurri di Luciano Spalletti vengono dalla strepitosa vittoria in Champions League contro il Tottenham [VIDEO] dopo una rimonta praticamente insperata. I doriani invece stanno dimostrando di poter essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. La partita si giochera' allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 settembre alle ore 20.30. probabili formazioni ...

Sampdoria-Inter - probabili formazioni : dubbi per Spalletti - diretta non trasmessa da Sky : Sampdoria - Inter sarà sicuramente un match da non perdere. I nerazzurri di Luciano Spalletti vengono dalla strepitosa vittoria in Champions League contro il Tottenham dopo una rimonta praticamente insperata. I doriani invece stanno dimostrando di poter essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. La partita si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 settembre alle ore 20.30. probabili formazioni ...

Sampdoria-Inter - le probabili formazioni : dubbi per Spalletti - il match non sarà su Sky : Sampdoria - Inter sarà sicuramente un match da non perdere. I nerazzurri di Luciano Spalletti vengono dalla strepitosa vittoria in Champions League contro il Tottenham dopo una rimonta praticamente insperata. I doriani invece stanno dimostrando di poter essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. La partita si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 settembre alle ore 20.30. probabili formazioni ...

Inter - Spalletti : "Sampdoria come il Tottenham"/ Ultime notizie - "Dobbiamo dare continuità ai risultati" : Inter, Spalletti: "Sampdoria come il Tottenham". Ultime notizie, le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Dobbiamo dare continuità ai risultati"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:15:00 GMT)

Inter - Spalletti si affida a Nainggolan e Icardi contro la Sampdoria : Uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A vedra' di fronte Sampdoria ed Inter, allo stadio Marassi di Genova, sabato alle ore 20:30. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dopo gli alti e bassi di queste prime giornate. Al momento, infatti, in classifica la Sampdoria è in zona Champions con sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha solo quattro punti e per questo motivo ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : ammende per Spal - Napoli e Sampdoria : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 ...