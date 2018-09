ilfattoquotidiano

: Droga in casa, arrestato il rugbista Sami Panico - Agenzia_Ansa : Droga in casa, arrestato il rugbista Sami Panico - Cascavel47 : Sami Panico, agli arresti domiciliari il pilone della Nazionale di rugby: nella sua villa trovati quasi 2 chili di… - madliber : Trovato un chilo di hashish in casa del rugbista Sami Panico. Era la dose personale prima di addormentarsi… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Il giocatore di Serie A e rugbista, è finitodi Torvaianica, vicino Roma, in cui vive da poco più di un mese i carabinieri hanno trovato quasi due chili di droga, tra hashish e marijuana. Il giovane talento delitaliano, dieci presenze in azzurro edelle Zebre di Parma, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si trova ora aiin attesa del processo per direttissima fissato per lunedì. Il blitz è scattato sabato. I carabinieristazione di Torvaianica ecompagnia di Pomezia sono intervenuti in seguito a un servizio di osservazione del territorio. Nel grande giardinohanno così scoperto e sequestrato un chilo e mezzo di marijuana, nascosta in un capanno, e oltre 300 grammi di hashish, sistemati sotto un generatore che alimenta ...