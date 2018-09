Sam paralizzata e depressa la salva l' amore della gazza

ilgiornale

(Di domenica 30 settembre 2018) Nella nostra cultura popolare laè ladra, tanto che questo uccello, ormai molto comune anche nei parchi delle città, viene denominato proprio "ladra" riprendendo la famosa e omonima opera di Gioachino Rossini. Mentre nella cultura popolare d'Oriente, laè l'uccellofelicità, nella cultura europea, si tratta di un volatile la cui vista non porta nulla di buono, un essere furbo e malandrino, con quella sua abitudine di raccattare tutto quel che luccica, compresi i gioielli, e adornarne il proprio nido.C'è però una donna che le deve qualcosa più di un gioiello: la propria vita. Lei si chiama Sam Bloom, ed è una giovane madre australiana. Tutto inizia nel gennaio 2013, quando l'intera famiglia Bloom, Sam, il marito Cameron e i loro tre ragazzi vanno in vacanza in Thailandia. Durante un'escursione, la donna si affaccia su una terrazza e si appoggia alla ringhiera che ...