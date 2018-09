Salvini annuncia un piano straordinario di assunzioni nella polizia

Legge Fornero - Salvini annuncia 6-7 miliardi in manovra per cancellarla : Matteo Salvini annuncia che verranno stanziati 6 miliardi per la cancellazione della Legge Fornero: "Mandare in pensione la gente a 70 anni è sbagliato. La sua Legge è stata profondamente sbagliata perché ha rovinato milioni di italiani di 60 anni, di 70 anni di 20 anni. Quindi io la devo cancellare".Continua a Leggere

Rocco Casalino ha annunciato vendetta contro i tecnici di Tria. Cosa dicono Conte - Salvini e Di Maio : È un audio di pochi minuti, ma destinato a creare tanti problemi e tensioni al governo alle prese in questi giorni col varo della legge di bilancio. Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo forte della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell’Economia che secondo lui sta boicottando di fatto la ricerca di risorse per sostenere, nella Manovra ...

Dopo Spiagge e Scuole sicure - Salvini annuncia operazioni negli stadi e sulle piste da sci : Dopo le operazioni 'Spiagge sicure' e 'Scuole sicure', il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia analoghe operazioni negli stadi di calcio e sulle piste da sci: "Stiamo lavorando con lo stesso spirito di coordinamento su due iniziative che riguardano gli stadi di calcio e le piste da sci. Non ci fermiamo passata l’estate, ogni stagione avrà la sua attività di prevenzione".Continua a leggere

Matteo Salvini annuncia il Decreto Immigrazione : 'Vieni a casa nostra? Rispetta gli italiani' : In arrivo, c'è il Decreto Immigrazione. E Matteo Salvini lo annuncia così sui social. Il ministro dell'Interno ripropone un breve estratto della sua intervista a Domenica Live di Barbara D'Urso , dove ...

Pensioni : i costi della quota cento annunciata da Salvini - novità in arrivo per i privati : Il governo continua a studiare le ipotesi di riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2019. Come annunciato dal vicepremier leghista Matteo Salvini nei giorni scorsi a Porta a Porta, nella manovra dovrebbe trovare spazio la soluzione quota 100 a partire da 62 anni: lo ha confermato ieri ad Agora' su Rai Tre il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon impegnato in questi giorni nel dossier sulla ...

Pensioni : i costi della quota cento annunciata da Salvini - novità in arrivo per i privati : Il governo continua a studiare le ipotesi di riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2019. Come annunciato dal vicepremier leghista Matteo Salvini nei giorni scorsi a Porta a Porta, nella manovra dovrebbe trovare spazio la soluzione quota 100 a partire da 62 anni: lo ha confermato ieri ad Agorà su Rai Tre il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon impegnato in questi giorni nel dossier sulla previdenza. ...

Salvini annuncia : presto in Cdm decreto immigrazione e sicurezza - : Week end di messa a punto dei decreti che il ministro dell'Interno vuole portare sul tavolo del Consiglio dei ministri. Si rafforza intanto l'asse con Orban. Ieri la lite con il ministro degli Esteri ...

Salvini : «Per le pensioni quota 100 a 62 anni». E annuncia il taglio del contributo per i migranti : In pensione a quota 100, ma a 62 anni di età. Lo annuncia a «Porta a Porta» il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo la promessa in campagna elettorale di superare la legge Fornero. «Gli ...

Salvini ha annunciato entro l'autunno accordi di espulsione e rimpatrio di migranti : "Stiamo lavorando per fare quello che in vent'anni non si è fatto: accordi di espulsione e rimpatrio assistito con tutti i Paesi di provenienza di questi ragazzi e di queste ragazze". E sono Senegal, Pakistan, Bangladesh, Eritrea, Mali, Gambia, Costa d'Avorio, Sudan, Niger. entro l'autunno "saprò dire quanti e di che tipo ne ho fatto". Lo ha annunciato Matteo Salvini in un'intervista a ...

Benzina - Lega annuncia taglio delle accise/ Ultime notizie - un cavallo di battaglia di Matteo Salvini : Bitonci “In manovra taglio accise Benzina”. Ultime notizie, intervista del sottosegretario all’Economia in merito alla prossima manovra finanziaria del governo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Taser - Salvini annuncia : altre due buone notizie da Milano e Catania : Sperimentazione del Taser , 'altre buone notizie'. A segnalarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. 'Dalla Lombardia alla Sicilia, la Polizia di Stato ha risolto - senza rischi né feriti - ...

Salvini annuncia : taser da Milano fino a Catania da mercoledì : “Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica

Matteo Salvini annuncia il piano “Scuole sicure” contro lo spaccio di droga : fondo da 2 - 5 milioni di euro per i comuni : Matteo Salvini ha annunciato la messa a punto di un piano straordinario per il contrasto della droga nelle scuole. A beneficiare del fondo da 2,5 milioni di euro messo a disposizione del governo italaliano saranno i comuni che contano più di 200.000 abitanti come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova.Continua a leggere

Migranti - Salvini annuncia tagli al Cara di Mineo : “Meno ospiti - ma obiettivo è la chiusura” : Matteo Salvini annuncia la stretta sul Cara di Mineo: "A breve il centro per immigrati di Mineo (Sicilia) passerà da 3 mila a 2 mila 400 ospiti, tagliando il costo giornaliero per immigrato da 29 a 15 euro, con un risparmio di oltre 10 milioni di euro in un anno!". Ma l'obiettivo finale resta la chiusura della struttura.Continua a leggere