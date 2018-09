Salvini a Mattarella | Condivido richiamo ma non governeremo da servi

Manovra - Salvini : “Me ne frego di Bruxelles. Mattarella? Stia tranquillo - lo facciamo per gli italiani” : “Abbiamo fatto una Manovra che investe soldi per chi di soldi non ne vede da molti anni: giovani, pensionati, le pensioni di invalidità. E se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo alla Giornata mondiale del sordo a Roma. E al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in giornata aveva invitato al rispetto della ...

Mattarella : "La Costituzione impone equilibrio di bilancio" | Di Maio : "Non deve preoccuparsi" | Salvini aggiunge : "Di Bruxelles me ne frego" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "Nella Manovra c'è equilibrio, Mattarella stia tranquillo"

Richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei conti'. Salvini : 'Dell'Europa me ne frego' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...

Mattarella : “Costituzione chiede conti solidi - indispensabili per i giovani”. Salvini : “Ma non impedisce cambi coraggiosi” : Avere i conti dello Stato “solidi e in ordine” è una delle regole della Costituzione secondo le quali si devono prendere le decisioni “come quelle di questi giorni”. Ma soprattutto è una “condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro“. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aspetta due giorni, uno dei quali passati con gli occhi sugli indici di Borsa e ...

Salvini risponde a Mattarella : 'La Costituzione non impedisce di cambiare rotta' : 'Ieri è stata una riunione in cui non ho visto un dibattito tra forze politiche, ministro dell'Economia e presidente del Consiglio algido, in cui si parlava solo di numeri', ha sottolineato Di Maio. '...