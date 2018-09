Salvata una cagnolina dalla nave Aquarius | era insieme a 58 migranti

Melegatti : Zaia - Salvataggio rilancia una storia ultracentenaria : Venezia, 28 set. (AdnKronos) - “Per molto più di un secolo la Melegatti a contribuito a scrivere la storia delle produzioni dolciarie venete e veronesi. La notizia che potrà continuare a farlo è la più bella che ci si potesse attendere, prima di tutto per i lavoratori, ai quali è giusto che vada il

Caso 49 milioni e sequestri - Lega a un passo dall'accordo con la Procura : così sarà Salvata una parte dei conti : E a breve, se tutto va come deve andare, l'intesa sarà resa pubblica e sancirà la pace 'politica' tra Lega e pubblici ministeri sull'affaire 49 milioni.

Parma - si offre di accompagnare in stazione una 36enne e la stupra nel sottopassaggio : Salvata da un passante : Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, la 36enne stava cercando di arrivare in stazione per comprare una busta di cocaina, ma sulla sua strada ha incontrato un ragazzo ivoriano di 27 anni, che le ha offerto un passaggio a piedi e una dose di cocaina e all'improvviso l'ha bloccata in un buio sottopassaggio e l'ha stuprata.Continua a leggere

Firenze - bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata - la figlia Salvata dalla madre che le ha fatto da scudo : La tragedia a Scarperia, un comune del Mugello. L'uomo ha tentato di ammazzare anche la figlia ma la sua convivente si è messa in mezzo tentando di disarmarlo: la donna è rimasta gavemente ferita

Una Vita Anticipazioni 4 settembre 2018 : Ursula viene Salvata da La Valenciana : Ursula è viva! La guaritrice che ha informato Teresa della sua gravidanza, le presta il suo aiuto, portandola al riparo e facendole bere l'acqua del Soto.

OPEN ARMS : STOP A SalvataGGI DAVANTI ALLA LIBIA/ Va in Spagna e Salvini esulta : “In mare ora nessuna ong” : OPEN ARMS si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Open Arms si ritira in Spagna : nessuna Ong nel Mediterraneo/ Mai più Salvataggi davanti alla Libia : Open Arms si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più salvataggi davanti alla Libia, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Migranti dalla Turchia su una barca a vela. Altri arrivi in Sicilia. Davanti alla Libia Salvataggi dalla Aquarius : In Calabria sono arrivate 72 persone di origine curda, irachena e afghana. La nave Aquarius, tornata attiva nel mediterraneo, soccorre 141 persone, Davanti alle coste libiche. Ma Salvini avverte : '...

Formula 1 - La Force India Salvata da una cordata di imprenditori : La Force India è salva: la squadra anglo-Indiana, che da qualche settimana era stato posta in amministrazione controllata, è stata acquistata da una cordata di imprenditori con a capo il businessman canadese Lawrance Stroll.Gli ultimi mesi come le montagne russe. I guai finanziari di Vijay Mallya con lo stato Indiano hanno lentamente avuto ripercussioni anche sul suo team di Formula 1, che era ormai entrato in una profonda crisi finanziaria. In ...

Formula 1 - la Force India Salvata da una cordata guidata da Lawrence Stroll : ... Jonathan Dudman , Monaco Sports and Management, , John Idol , come Stroll proveniente dal mondo della moda, con il marchio Michael Kors, , John McCaw Jr , operativo nel settore delle ...

Londra : 17enne italiana rischia di morire per una diagnosi sbagliata - Salvata a Pisa : Per tre volte si è presentata al pronto soccorso di un ospedale londinese e per tre volte è stata rimandata a casa con una semplice prescrizione per il paracetamolo, un comune antidolorifico e antinfluenzale. Nonostante i sintomi fossero sempre più gravi: vomito e forte mal di testa prima, fotofobia poi. Alessia (nome di fantasia perché la protagonista ha solo 17 anni) ha rischiato di morire a Londra, dove si trovava in vacanza, per una diagnosi ...

In Brasile senza speranze : Salvata al Meyer di Firenze/ Ultime notizie : ricostruito intestino ad una bambina : Un altro intervento miracoloso al Meyer di Firerenze ha permesso di salvare la vita a una bambina brasiliana di 13 anni usando tecniche di avanguardia specializzata(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:14:00 GMT)

Filma il temporale ma un fulmine la colpisce/ Video - una mamma Salvata dalla custodia : Un fulmine ha colpito il cellulare con cui stava riprendendo dalla finestra di casa un temporale in arrivo, è successo a una donna scozzese salvata dalla cover del telefonino(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Costretta a vivere rinchiusa in una stanza. Salvata dalla Polizia Municipale : ALESSANDRIA - Una donna disabile è stata Salvata dal'intervento della Polizia Municipale intervenuta per il forte odore proveniente dall'appartamento. È successo in via Brescia, nel centro della città.