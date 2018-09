Salute - gli esperti : "Fake news e bufale 'malattie dell'informazione'" : Numerosi gli esponenti del mondo dell'informazione, della scienza e delle istituzioni che si sono confrontati sull'evoluzione e le dinamiche del fenomeno della disinformazione in campo scientifico, ...

Salute - gli esperti : "Fake news e bufale 'malattie dell’informazione'" : Caserta, 29 set. (AdnKronos Salute) - L'importanza di trovare strumenti di credibilità che contrastino la disinformazione e le fake news, vera e propria "patologia dell’informazione" dei nostri tempi, che nel campo della medicina e della Salute in genere sta avendo effetti diretti, immediati e negat

Salute - gli esperti : “Fake news e bufale le “malattie dell’informazione'” : L’importanza di trovare strumenti di credibilità che contrastino la disinformazione e le fake news, vera e propria “patologia dell’informazione” dei nostri tempi, che nel campo della medicina e della Salute in genere sta avendo effetti diretti, immediati e negativi. Se ne è parlato oggi a Caserta, in occasione di un convegno organizzato dalla Fondazione Neuromed nel Complesso Monumentale Belvedere di San ...

Per migliorare la Salute la prevenzione nelle piazze : Alessandro Sansoni Prevenire è meglio che curare, recitava una famosa réclame. Questo concetto è diventato luogo comune nel dibattito pubblico, anche alla luce delle difficoltà che vive, a livello di ...

Salute - oasi online allena-cervello : solo il 37% degli italiani fa esercizi ad hoc : Stanchi e stressati, abituate a correre per assolvere i mille impegni quotidiani? La soluzione potrebbe essere la mindfulness: secondo uno studio dell’Università di Waterloo, in meno di mezz’ora riattiva il cervello e l’energia. Secondo un recente sondaggio di Swg per Novartis, però, solo il 37% degli italiani si dedica a esercizi che aiutano a mantenere allenate le funzioni cerebrali, mentre il 70% ignora che le tecniche di ...

Carboidrati migliorano la Salute e favoriscono la perdita di peso secondo ricerca USA : L'indagine scientifica condotta dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine ha dimostrato, attraverso un'analisi clinica randomizzata della durata di 16 settimane, che non bisogna temere i Carboidrati nella dieta poichè sono 'carburante salutare' per il nostro organismo. Gli alimenti ricchi di zuccheri complessi come amido e fibre, poveri di grassi e di proteine sono fonte di energia per il metabolismo e l'attività ...

Inquinamento - luce blu ed epigenetica - come gli stili di vita influiscono sulla Salute della pelle : ... dopo 15 anni di ricerche sull'impatto dell'Inquinamento sulla salute della pelle e dopo aver monitorato 3.200 donne in alcune delle città più inquinate del mondo, ha individuato sei conseguenze dell'...

Il Ministro della Salute Giulia Grillo annuncia che istituirà il "sottosegretario alla tutela degli animali" : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha espresso oggi la volontà di istituire all'interno del ministero la figura del "Sottosegretario alla tutela degli animali". A rivelarlo oggi è Walter Caporale, presidente della onlus "Animalisti Italiani" che esprime la sua soddisfazione con queste parole: "Accogliamo con viva soddisfazione la proposta del dicastero alla Salute - spiega - che per noi rappresenta uno sforzo concreto ...

La Salute non è solo cura di sé Lo è anche degli altri... : ... sappiamo che ogni nostra azione si «memorizza» nel nostro corpo e che questa memoria influenza in maniera considerevole il nostro modo di approcciarci al mondo e all'altro da sé: il nostro prossimo. ...

Gracia De Torres : problemi di Salute e difficoltà nell’avere un figlio dopo l’Isola : Gracia De Torres, il racconto straziante dell’ex naufraga: problemi di salute e difficoltà nell’avere un figlio dopo l’Isola Questo è un sicuramente momento felice a livello sentimentale per l’ex naufraga Gracia De Torres. La showgirl, che in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi, si è infatti recentemente sposata con Daniele Sandri e le cose con […] L'articolo Gracia De Torres: problemi di salute e ...