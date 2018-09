Salto con gli sci | il giapponese Kobayashi vince la tappa di Hinzenbach | deludono gli

Polo - Europei 2018 : Italia scatenata - in finale con entrambe le squadre! Domani asSalto ai titoli : Italia scatenata agli Europei 2018 di Polo in corso di svolgimento al Polo Club Villa a Sesta (a Ripaltella – Bucine, in provincia di Arezzo). Le nostre Nazionali hanno conquistato l’ingresso in finale e Domani pomeriggio lotteranno per la conquista del titolo. Gli azzurri oggi hanno sconfitto la Svizzera (5 a 4,5) ma erano già certi della qualificazione all’atto conclusivo che li vedrà contrapposti all’Azerbaijan. ...

“Così Cristiano Ronaldo mi ha violentata” : Kathryn Mayorga all’asSalto contro CR7 : Cristiano Ronaldo al centro di un delicato caso di violenza sessuale balzato nuovamente alle cronache dopo la denuncia di Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo nel lontano 2009 è stato coinvolto in un caso di violenza sessuale, accusato da una donna americana all’epoca 25enne. Si tratta di Kathryn Mayorga, la quale ha deciso di parlare in tv dopo un lungo silenzio, un silenzio non casuale. La Mayorga infatti ha accettato una transazione ...

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo : Nespoli e Tonioli all'asSalto in Turchia : Nespoli e Tonioli all'assalto della Coppa del Mondo di Tiro con l'arco in Turchia Mauro Nespoli nell'olimpico e Marcella Tonioli nel compound sono gli azzurri che hanno strappato la qualificazione ...

Salto con gli sci - cinque azzurri impegnati nel week-end a Hinzenbach e Klingenthal : Si gareggia nel fine settimana a Hinzenbach e Klingenthal, presenti cinque azzurri Il fine settimana propone due appuntamenti internazionali con il Salto. Si comincia a Hinzenbach, sul trampolino HS90, dove sabato 29 settembre si terranno le qualificazioni (ore 19) valevoli per la tappa del Grand Prix alle quali prenderanno parte Alex Insam e Davide Bresadola. Turno di riposo per Sebastian Colloredo, in caso di qualificazione la finale è ...

Adelante - Baroncelli : "Salto di qualità grazie al merger con Wiit" : ... un'eccellenza che può contare su un data center tier 4: parliamo dell'azienda più certificata al mondo su Sap. Sono partiti come noi dal programma Elite, sono quotati all'Aim e ora guardano con ...

Salto con gli sci - Geiger non si ferma più : ancora un successo nella tappa di Rasnov : Geiger nuovamente a segno nel Grand Prix di Rasnov, Insam cresce e sale al ventiduesimo posto ancora un successo per Karl Geiger nella seconda tappa del Grand Prix disputata sul trampolino HS97 di Rasno, in Romania. Il tedesco ha totalizzato 269,4 punti, con i quali ha battuto il russo Evgeniy Klimov (fermo a 265 punti) e il polacco David Kubacki, terzo con 261.1punti. Migliora di qualche posizione rispetto a sabato Alex Insam, salito al ...

Baseball - Super 6 : l’Italia in finale con l’Olanda. Piegata la Spagna - domani l’asSalto agli Orange : L’Italia prepara al meglio la rivincita ai padroni di casa dell’Olanda battendo per 8-5 la Spagna in quel di Hoofddorp (Olanda) nell’ultimo incontro del girone del Super 6. Praticamente uno scontro diretto che proietta il team dello Stivale alla finale contro i padroni di casa a prescindere dall’esito della sfida tra iberici ed Orange. Gli azzurri di Gerali pagano un avvio in sordina durante il quale le mazze spagnole ...

LIVE Equitazione - World Equestrian Games 2018 in DIRETTA : De Luca terzo con un errore : è in finale. Si assegnano le medaglie della prova a squadre di Salto : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai World Equestrian Games 2018 di Equitazione a Tryon, negli USA. Oggi, venerdì 21 settembre, va in scena la finale della gara a squadre, a cui l’Italia non potrà partecipare a causa della prestazione tutt’altro che convincente della pattuglia azzurra negli Stati Uniti. Ma alla squadra che esce di scena in tono dimesso, rimandando l’appuntamento con il pass per Tokyo ...

Salto con gli sci - la squadra femminile impegnata a Tarvisio : assenti Manuela Malsiner e Elena Runngaldier : assenti le convalescenti Manuela Malsiner e Runggaldier, c’è la sola Lara Malsiner al raduno del Salto femminile di Tarvisio Senza Manuela Malsiner (operata al ginocchio e già impegnata nel lungo processo riabilitativo) e con ancora Elena Runggaldier in fase di guarigione, la squadra femminile di Salto con gli sci rimasta con la sola Lara Malsiner è impegnata a Tarvisio (Ud) per il raduno che si conclude giovedì 20 settembre. Con la ...

Atletica – Salto con l’asta - Claudio Stecchi firma il suo nuovo record personale a Linz : L’atleta delle Fiamme Gialle diventa il sesto italiano di sempre nella sua specialità, salendo fino a 5.67 Sette centesimi di progresso per migliorarsi dopo sei anni. L’astista azzurro Claudio Stecchi firma il record personale con 5,67 a Linz, in Austria, e diventa il sesto italiano di sempre nella specialità. Per il 26enne fiorentino delle Fiamme Gialle, finalista ai recenti Europei di Berlino, la soddisfazione arriva subito con il ...