Russia | Putin rompe il tabù di Stalin | in pensione 5 anni più tardi

Steven Seagal vuole diventare governatore nella Russia dell'amico Vladimir Putin : Dal cinema alla politica, ma nella sua nuova patria: Steven Seagal , celebre attore statunitense che da quasi due anni è in possesso della cittadinanza russa, grazie all'amicizia con Vladimir Putin , ha espresso il ...

Russia - le mosse di Putin per prendersi l’Est del mondo : il “pivot to Asia” di Obama ora diventa un obiettivo di Mosca : Go east: la Russia sposta lo sguardo verso Est. Scavalca le sanzioni di Unione Europea e Stati Uniti d’America, ignora il caso Skripal, tiene lontana temporaneamente la guerra in Siria. E’ presto per dire se la Federazione russa stia costruendo un diverso (o migliore) profilo internazionale. Di sicuro la costruzione di una Russia un poco più asiatica, e un poco meno europea, prende lentamente forma. Un punto di svolta, una decina di ...

Azerbaigian-Russia : oggi nuovo incontro fra presidenti Aliyev e Putin a Baku : Durante il periodo di cooperazione, gli investimenti russi nell'economia dell'Azerbaigian hanno raggiunto quasi 4 miliardi di dollari, mentre diversi imprenditori azerbaigiani hanno investito oltre ...

Lo strano sogno di Denis Shapovalov : “amo la Russia - vorrei incotrare Putin!” : Denis Shapovalov ha svelato un suo sogno davvero particolare: il tennista canadese è rimasto affascinato dalla Russia e vorrebbe incontrare Vladimir Putin Ognuno ha i propri sogni nel cassetto: alcuni sono difficili da realizzare, altri invece non si ha il coraggio di inseguirli, ce ne sono di ‘banali’, mentre qualcuno è davvero particolare. Come ad esempio quello di Denis Shapovalov. Il tennista di origini israeliane, ...

Russia - Putin menziona i sottomarini classe Mini Ottobre Rosso : ... uno dei migliori velivoli al mondo. I dodici Su-57, così come annunciato dal vice Ministro della Difesa Yuri Borisov,, agiranno in riserva con prima linea affidata agli ancora eccezionali Su-30 e Su-...

Orban incontra Putin e rinsalda l'asse con la Russia : ...ungherese e che dimostrano l'aumento dei legami fra i due Paesi nonostante l'appartenenza di Budapest all'Unione europea e le sanzioni imposte dalla stessa organizzazione internazionale all'economia ...

Putin - per (alcun)i media italiani la Russia è ancora comunista. Ed è il vero nemico dell’Occidente : Sarebbe straordinario quello che ho letto sull’ultimo editoriale di Eugenio Scalfari (la Repubblica, 9 settembre) se non fosse un ulteriore segnale della degenerazione del dibattito pubblico nel nostro Paese e in generale dell’Occidente, Europa in testa. Leggo e “strabilio” vedendo Scalfari definire Vladimir Putin come “leader del comunismo mondiale”. Povero presidente della Russia, che si è visto attribuire negli ultimi anni – a partire ...

Russia-GIAPPONE - PUTIN AD ABE : "FACCIAMO LA PACE"/ Ultime notizie - nessuna replica da parte di Shinzo Abe : Skripal, PUTIN “Trovati gli autori”. Ultime notizie, il presidente russo lancia l'appello: “Si consegnino, sarà meglio per tutti". Le parole alla plenaria di Vladivostok(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Russia : presidente Putin - Mosca promuove sviluppo regione Estremo oriente : ... nella regione dell'Asia-Pacifico in crescita dinamica, un forte centro di cooperazione internazionale e integrazione, di attività imprenditoriali e di investimento, di istruzione, scienza e cultura",...

Xi a Putin - cooperazione Russia-Cina sempre più importante : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia : partito Putin arretra a elezioni amministrative : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia - PROTESTE DI PIAZZA CONTRO RIFORMA PENSIONI : 839 FERMI/ Ultime notizie : gli anziani mollano Putin : RUSSIA, manifestazione CONTRO RIFORMA PENSIONI: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada CONTRO Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:50:00 GMT)

