Rugby – Top12 | III giornata | il Petrarca trionfa contro il Viadana

Rugby - Top12 2018-2019 : Viadana-Petrarca 13-19. I campioni d’Italia soffrono ma strappano la vittoria : Nel posticipo della terza giornata del Top 12 arriva il successo dei campioni d’Italia del Petrarca, che espugnano il campo del Viadana per 13-19 e si issano al secondo posto in classifica, ad una lunghezza dalla capolista ValoRugby Emilia. Per i padroni di casa bonus difensivo, che permette loro di salire a quota 7. Il primo tempo si apre con il vantaggio patavino al 7′ con un calcio di Ragusi, ma il sorpasso dei padroni di casa ...

Rugby - TOP12 : Calvisano cade in casa del Lafert San Donà : Rugby, TOP12: cambio in vetta con il ValoRugby Emilia che approfitta della sconfitta dell’ex capolista Calvisano Cambio in vetta al TOP12 dopo tre giornate di campionato. La capolista Patarò Calvisano cade in casa del Lafert San Donà che si impone 17-14 con la meta decisiva di capitan Derbyshire. Ne approfitta il ValoRugby Emilia che si conferma una delle sorprese di inizio stagione salendo al primo posto in seguito alla rotonda ...

Rugby - va in scena la terza giornata del Campionato TOP12 : ecco tutte le gare in programma : Grandi sfide per la terza giornata del TOP12, il Patarò capolista a punteggio pieno farà visita al Lafert San Donà Manca poco alla terza giornata del TOP12. Dopo i primi due turni il Patarò Calvisano comanda la classifica in solitaria a punteggio pieno a quota 10 punti. Impegno insidioso per la squadra di Brunello che farà visita al Lafert San Donà reduce dalla vittoria contro il Verona Rugby. La partita, oltre che sull’App ufficiale e sul ...

Rugby – Campionato Italiano TOP12 - definiti i posticipi domenicali fino alla sesta giornata di gare : La Commissione Organizzatrice gare della FIR ha comunicato i posticipi domenicali delle gare di TOP12 in programma fino al 3 novembre In considerazione delle gare casalinghe di Benetton Treviso e Zebre Rugby in Guinness Pro14, la Commissione Organizzatrice gare della FIR ha comunicato i posticipi domenicali delle gare di TOP12 in programma fino al 3 novembre (VI turno di gara) precisando, inoltre, che gli incontri della settima e ...

Rugby – Campionato TOP12 : Patarò in testa alla classifica dopo due giornate - Padova segue ad un punto : Tutti i risultati della seconda giornata del Campionato italiano TOP12 Conferme e sorprese. La seconda giornata del TOP12 non risparmia emozioni e lancia in testa alla classifica in solitaria, dopo soli centosessanta minuti, i gialloneri del Patarò Calvisano. I provinciali bresciani piegano 35-10 i Toscana Aeroporti I Medicei, al secondo stop consecutivo, e allungano di una lunghezza in classifica sui campioni in carica dell’Argos Petrarca ...

Rugby - Top12 : risultati e classifica della seconda giornata. Vola il Calvisano - vetta solitaria : seconda giornata per quanto riguarda il campionato di Top12 di Rugby: c’è già una leader solitaria, si tratta del Patarò Calvisano, unica compagine a quota 10 punti con doppia vittoria contornata dal bonus. Appaiate in seconda piazza ci sono, ad una lunghezza di distanza, Argos Petrarca Padova e ValoRugby Emilia, entrambe vincitrici anche oggi. La sorpresa di giornata la timbra il Lazio Rugby che al Giulio Onesti batte in un match ...

Rugby - il programma della seconda giornata del Campionato Italiano TOP12 : Il match clou di giornata andrà in scena a Padova dove i padroni di casa dell’Argos Petrarca affronteranno il FEMI-CZ seconda giornata di Campionato, tutta in programma domani alle ore 16, per il TOP12 che già all’esordio nello scorso weekend ha fornito spunti interessanti. Il match clou di giornata andrà in scena a Padova dove i padroni di casa dell’Argos Petrarca, Campioni d’Italia in carica e reduci dalla vittoria contro il Valsugana, ...

Rugby - cominciato il Campionato Italiano TOP12 : ecco tutti i risultati della prima giornata : Tutte le squadra candidate alla vittoria del titolo hanno vinto le proprie rispettive partite, regalando emozioni in questa prima giornata L’edizione numero ottantanove del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione nazionale di Rugby, ha aperto oggi la caccia al tricolore con la prima giornata che, da subito, pare aver determinato alcuni importanti equilibri. Tutte a segno infatti le squadre più accreditate, con i Campioni in ...

Rugby - Top12 2018-2019 : esordio sul velluto per Petrarca - Calvisano - Rovigo e Fiamme Oro : Nella prima giornata del rinnovato Top 12 di Rugby belle vittorie per le quattro semifinaliste dello scorso campionato di Eccellenza: i campioni in carica del Petrarca dominano il derby di Padova contro il Valsugana, vincendo per 9-40. Calvisano batte Verona 37-3, mentre Rovigo supera con scarto simile la Lazio, sconfitta per 41-8. Viadana asfalta San Donà per 45-7, mentre le Fiamme Oro battono Mogliano per 44-17, portando così a cinque il ...

Rugby - domani scatta l’89ª edizione del Campionato Italiano TOP12 : ecco il programma completo : Tutto il programma dell’ottantanovesima edizione del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione rugbistica nazionale Prenderà il via domani alle ore 16 l’ottantanovesima edizione del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione rugbistica nazionale. Per il turno inaugurale della manifestazione, nel nuovo formato a dodici squadre e sotto la nuova denominazione, vedrà i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca ...