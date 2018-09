Roma | trapianto di faccia | “stazionaria” la situazione clinica della paziente

Trapianto di faccia : stabile paziente operata a Roma - “buon equilibrio generale” : “Il quadro clinico della paziente è stabile, con un buon equilibrio generale. Il lembo appare perfettamente perfuso con flusso vascolare arterioso e venoso regolare. Continua l’osservazione in Terapia Intensiva in prognosi riservata“: lo rende noto la direzione aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, nell’ultimo bollettino sulla donna che ha subito un Trapianto di faccia. La ...

Sospetto rigetto nell'operazione di trapianto di faccia a Roma : Un "Sospetto rigetto" nell'operazione di trapianto della faccia al Sant'Andrea. È quanto rende noto un bollettino dell'ospedale, che sottolinea come "le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito" ma "i tessuti trapiantati hanno manifestato segni di sofferenza del microcircolo". Per questo si valuta "una ricostruzione temporanea con ...

Trapianto di faccia a Roma - la paziente è in buone condizioni cliniche - : Dopo l'intervento durato 27 ore, il primo di questo tipo mai eseguito in Italia, la 49enne è in terapia intensiva: tutti i controlli sono nella norma e si sta sospendendo la sedazione per svegliarla ...

A Roma è stato eseguito il primo trapianto di faccia in Italia : Nella notte fra sabato e domenica all’ospedale Sant’Andrea di Roma è stato eseguito il primo trapianto di faccia mai realizzato in Italia. La persona su cui è stato fatto l’intervento è una donna di 49 anni affetta da neurofibRomatosi, una The post A Roma è stato eseguito il primo trapianto di faccia in Italia appeared first on Il Post.