Roma Termini | Martina accolto dal coro dei giovani dem | ' Un segretario | c' è solo un

Matteo Salvini : 'Gli ispettori Onu? Li porto alla stazione Termini di Roma' : ... 'E' surreale: gli italiani sono il popolo più accogliente, più ospitale, più generoso, che fanno più volontariato e meno razzista al mondo. Io vorrei evitare che lo diventassero, rimettendo delle ...

Roma - donna denuncia : «Abusata in metro a Termini da un prete». Arrestato 70enne inglese : Un uomo inglese è stato fermato questa mattina alla stazione Termini di Roma dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale. A segnalarlo una donna italiana di circa 40 anni che...

Roma. Polo senza dimora a Termini : pubblicato avviso : pubblicato il nuovo avviso finalizzato alla gestione dei servizi erogati dal Polo Sociale di prossimità per persone senza dimora nell’area

Roma - INCENDIO METRO A : STAZIONI CHIUSE/ Ultime notizie - caos Termini : linea non ancora ripristinata : ROMA, METRO A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:34:00 GMT)

Roma - chiusa la metro A : “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” : Paura nella linea A della metropolitana di Roma. Un incendio è scoppiato in una galleria servizi interrata alla stazione Termini, lato via Marsala, dove passano cavi elettrici, telefonici, fibra. Lo riferiscono i vigili del fuoco. chiusa al momento la metro nel tratto San Giovanni-Ottaviano. L'articolo Roma, chiusa la metro A: “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo a Roma - albero cade su auto a Termini/ Video : bomba d'acqua - grandine e vento sconvolgono la capitale : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. bomba d'acqua sulla capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Clienti aggrediti a calci e pugni. Furia dei nordafricani al McDonald's di Roma Termini : Due rapine a distanza di tre giorni nella zona adiacente la stazione Termini. Grazie alle attente e serrate indagini da parte degli investigatori del commissariato Viminale diretto da Fabio Abis, sono ...

