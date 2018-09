Roma Termini - Martina accolto dal coro dei giovani dem : 'Un segretario - c'è solo un segretario' : Il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina arriva alla stazione Termini di Roma accolto dal coro dei giovani Dem che cantano 'Un segretario, c'è solo un segretario'. Per la manifestazione ...

Matteo Salvini : 'Gli ispettori Onu? Li porto alla stazione Termini di Roma' : ... 'E' surreale: gli italiani sono il popolo più accogliente, più ospitale, più generoso, che fanno più volontariato e meno razzista al mondo. Io vorrei evitare che lo diventassero, rimettendo delle ...

Roma - donna denuncia : «Abusata in metro a Termini da un prete». Arrestato 70enne inglese : Un uomo inglese è stato fermato questa mattina alla stazione Termini di Roma dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale. A segnalarlo una donna italiana di circa 40 anni che...

Roma - donna denuncia : 'Violentata in metro a Termini da un prete'. Arrestato 70enne inglese : Un uomo inglese è stato fermato questa mattina alla stazione Termini dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale . A segnalarlo una donna italiana di circa 40 anni che intorno alle 10, seguita a ...

Roma. Polo senza dimora a Termini : pubblicato avviso : pubblicato il nuovo avviso finalizzato alla gestione dei servizi erogati dal Polo Sociale di prossimità per persone senza dimora nell’area

Roma - INCENDIO METRO A : STAZIONI CHIUSE/ Ultime notizie - caos Termini : linea non ancora ripristinata : ROMA, METRO A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:34:00 GMT)

Roma - incendio Metro A : stazioni chiuse/ Ultime notizie - caos Termini : le fermate - da San Giovanni a Ottaviano : Roma, Metro A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:41:00 GMT)

Roma - METRO A CHIUSA DA SAN GIOVANNI A OTTAVIANO : CAOS TERMINI/ Ultime notizie - principio di incendio : disagi : ROMA, METRO A CHIUSA da TERMINI a OTTAVIANO: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Roma - metro A chiusa da Termini a Ottaviano : fumo in galleria/ Ultime notizie - bus sostitutivi e disagi : Roma, metro A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:44:00 GMT)

Roma - chiusa la metro A : “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” : Paura nella linea A della metropolitana di Roma. Un incendio è scoppiato in una galleria servizi interrata alla stazione Termini, lato via Marsala, dove passano cavi elettrici, telefonici, fibra. Lo riferiscono i vigili del fuoco. chiusa al momento la metro nel tratto San Giovanni-Ottaviano. L'articolo Roma, chiusa la metro A: “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo a Roma - albero cade su auto a Termini/ Video : bomba d'acqua - grandine e vento sconvolgono la capitale : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. bomba d'acqua sulla capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)

MALTEMPO Roma - ALBERO CADE SU AUTO A TERMINI/ Coppia ferita e ricoverata - disagi in città : MALTEMPO a ROMA: ALBERO CADE su AUTO, Coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 08:59:00 GMT)

Clienti aggrediti a calci e pugni. Furia dei nordafricani al McDonald's di Roma Termini : Due rapine a distanza di tre giorni nella zona adiacente la stazione Termini. Grazie alle attente e serrate indagini da parte degli investigatori del commissariato Viminale diretto da Fabio Abis, sono ...

Rapine e pestaggi nei pressi di Roma Termini - fermati 2 uomini : Rapine e pestaggi nei pressi di Roma Termini, fermati 2 uomini Due episodi nell'arco di tre giorni con lo stesso modus operandi: i banditi attendevano le vittime all'esterno di un fast food in via Giolitti, nei dintorni della stazione, e poi le aggredivano per rapinarle. Si cerca un terzo complice Parole ...