Roma | Renzi e Gentiloni tra la folla che intona il coro | ' Uniti | uniti!'

Roma - bagno di selfie per Renzi. E c'è chi urla : 'Matteo - quello vero!' : bagno di selfie per Matteo Renzi a Piazza del Popolo, a Roma, dove il Pd ha organizzato una manifestazione contro il governo gialloverde a cui hanno partecipato migliaia di persone.

Manifestazione Pd a Roma - Matteo Renzi contro Di Maio : “Non ha abolito la povertà - ma la matematica” : Matteo Renzi è intervenuto sul palco di piazza del Popolo a Roma nel corso della Manifestazione del Pd, alla quale hanno preso parte 50mila secondo i dati degli organizzatori. Polemiche contro Luigi Di Maio: "Non ha abolito la povertà, ma la matematica. Perché tute le promesse che ha fatto non stanno neanche nel 2,4 per cento. Questi incompetenti mettono a rischio l'economia".Continua a leggere

Pd in piazza a Roma contro il governo. Renzi : “Uniti per fermare la deriva venezuelana di Salvini e Di Maio” : “contro i #ladridifuturo” e “Per l’Italia che non ha paura”. Con questi slogan, il Pd scende in piazza a Roma per la prima volta in opposizione al governo Lega-M5s, fresco di approvazione della nota al Def che ha fissato il rapporto deficit/pil al 2,4%. Nella Capitale sono previste migliaia di persone, in arrivo con 200 pullman e 6 treni, mentre sul palco ci saranno tutti i big di partito assieme ad esponenti della ...

Live Roma-Lazio 0-0 Di Fra lancia Florenzi in attacco : Si apre il programma della 7a giornata di Serie A all'Olimpico con l'anticipo delle ore 15 del sabato: ad andare in scena nella Capitale è il derby tra Roma e Lazio, la partita...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Lazio : Florenzi sarà protagonista? Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Lazio: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per il derby di Serie A all’Olimpico (7^ giornata)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 12:51:00 GMT)