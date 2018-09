Roma | Pellegrini non sta nella pelle | “non ho dormito stanotte | fantastico segnare nel

sportfair

: ?? DAJE ROMA! ?? Lo. Pellegrini ???? ?? Kolarov ?? ?? Fazio ????? #ASRoma #RomaLazio - OfficialASRoma : ?? DAJE ROMA! ?? Lo. Pellegrini ???? ?? Kolarov ?? ?? Fazio ????? #ASRoma #RomaLazio - SerieA : Vantaggio Roma! Gol di tacco di Lorenzo Pellegrini! Roma 1?? - 0?? Lazio #RomaLazio #SerieATIM - _Ventunododici : RT @augustociardi: •L’ordine naturale delle cose •senza rancore •ps contento per #Pellegrini. Per molti era già da vendere, da regalare,… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Il giocatore giallorosso ha parlato dopo il derby vinto dallacontro la Lazio, svelando di non aver“Non hoquesta notte, è statofare gol e vincere in un momento in cui serviva alla squadra“. Il gol di tacco per l’1-0 iniziale, la punizione del gol di Kolarov conquistata e l’assist per il 3-1 di Fazio, a poco meno di 24 ore dal derby della Capitale, Lorenzoracconta la stracittadina che lo ha visto grande protagonista. Alfredo Falcone/LaPressepassa poi a parlare del momento della squadra che rialza la testa dopo un periodo negativo: “non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso, quello che ci ha aiutato è stato anche guardare la classifica – prosegue il centrocampista a ‘Radio’ – noi parliamo di questo tutto il giorno e stare in una parte di ...