Roma | Pd in piazza per manifestare contro il governo - Renzi | ' Rischio deriva venezuelana'

Il Pd torna in piazza dopo la batosta : manifestazione a Roma contro il governo DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . 'Mi sembra una buona ripartenza non solo ...

Il Pd torna in piazza dopo la batosta : manifestazione a Roma contro il governo DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . Il segretario Martina ha accolto a ...

A Roma il Pd in piazza contro le politiche del Governo Lega-M5S : ... offuscata anche dalla scelta di non dimettersi del ministro dell'Economia. Con lui tutti gli esponenti di primo piano del Pd, da Nicola Zingaretti a Graziano Delrio, da Carlo Calenda, a Paolo ...

A Roma il Pd in piazza contro le politiche del Governo Lega-M5S : «Per l’Italia che non ha paura» è lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, dalle 14 in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobilitare chi teme gli effetti della «manovra contro il popol...

Pd manifestazione contro Governo e manovra/ Ultime notizie piazza del Popolo Roma - Salvini : "Quattro gatti" : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Pd in piazza contro Governo e manovra/ Ultime notizie manifestazione Roma - incognita partecipazione : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:48:00 GMT)

La manifestazione del PD in piazza a Roma : “Governo irresponsabile” : Il Partito Democratico in piazza a Roma per la manifestazione contro il governo Conte. il segretario Maurizio Martina parlerà da piazza del Popolo, intanto Matteo Renzi parla di "dovere della resistenza civile" contro la maggioranza Lega - Movimento 5 Stelle e Calenda torna ad attaccare: "Paese in pre - default e il partito non c'è".Continua a leggere

Il Pd domani manifesta contro il governo a Roma. Martina : 'A Piazza del Popolo per difendere l'Italia' : 'I rigori si possono sbagliare, e anche a me è capitato nel calcio come in politica. Ma devi sempre avere la forza di andare sul dischetto: altrimenti meglio cambiare mestiere', scrive sui social. ...

Manifestazione Pd : domenica a Roma in piazza del Popolo con 6 treni - 200 pullman e tutti i 'big' : Roma - Con gli impegni sulla manovra appena sottoscritti in Consiglio dei Ministri , la Manifestazione del Partito Democratico di domani, in piazza del Popolo, alle 14,, si carica di nuove aspettative.

Roma : A Piazza di Spagna sfilano giovani promesse della moda : Roma – A Roma Piazza di Spagna si e’ illuminata con le creazioni delle giovani promesse della moda. Ieri sera gli abiti di 39 stilisti emergenti hanno sfilato per l’evento ‘In_materia’, realizzato dall’Universita’ degli studi e-Campus e Accademia del Lusso, l’istituto di Alta Formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio. “Abbiamo ...

Roma - chiude l'ex negozio Bertè ora diventato bazar a piazza Navona : È stato chiuso lo storico negozio di giocattoli Bertè a piazza Navona dai vigili urbani di Roma Capitale. La bottega era stata trasformata in una rivendita di souvenir.

Tmb Salario Roma - Pd e comitati in piazza contro l’impianto per i rifiuti : “Puzza e rischio salute”. M5s : “Strumentalizzano” : Un impianto di smaltimento vetusto e sovraccarico trasformato in una discarica. A Roma nord, lungo la via Salaria fra i quartieri di Nuovo Salario, fidene Serpentara e Villa Spada, dal 2011 sorge un gigante puzzolente che rende la vita impossibile a decine di migliaia di cittadini e preoccupa circa i possibili risvolti sulla salute pubblica. E ogni anno, ogni mese che passa, è sempre peggio. Un tema caldo per un intero quadrante della Capitale, ...

Maneskin - flash mob a Piazza del Popolo a Roma e concerto a sorpresa. Domani esce Torna a casa : Sorpresa Maneskin, il gruppo rivelazione di XFactor è protagonista di un flash mob a Piazza del Popolo a Roma con concerto a sorpresa per lo stupore dei tanti fans. Domani, infatti, esce il nuovo ...

Matteo Orfini - il disastro Pd in piazza a Roma : ad ascoltarlo ci sono dieci persone - la sinistra è morta : Il disastro politico del Pd sta tutto in questa fotografia, che nelle ultime ore sta facendo molto discutere. Già, perché il presidente dei democratici si è palesato in piazza Bologna, a Roma, per un ...