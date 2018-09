Roma - bagno di selfie per Renzi. E c'è chi urla : "Matteo - quello vero!" : bagno di selfie per Matteo Renzi a Piazza del Popolo, a Roma, dove il Pd ha organizzato una manifestazione contro il governo gialloverde a cui hanno partecipato migliaia di persone.

La Roma sorride : Manolas ok per il Chievo - Florenzi in gruppo. Bagno di folla per Under - DiFra e Perotti : L'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia ha appoggiato la linea del sindaco Virginia Raggi sugli studi dei flussi di traffico nell'ambito del progetto Stadio della Roma , annunciando ...

Roma - 15 ore su una barella : anziana cade in bagno e muore in ospedale : Una donna di 72 anni, Giulia Rondino , è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sbattendo la testa in bagno dopo una caduta. Aveva trascorso 15 ore in una barella del pronto soccorso. La donna era ...

Roma - provano il bagno nella Fontana di Trevi : fermati e multati - : Gli agenti della Capitale hanno bloccato un cittadino italiano e uno peruviano di 34 anni, entrambi senza documenti. Uno dei due, che aveva già precedenti penali, è stato denunciato per aver fornito ...

George Clooney choc alla festa a Roma : lo scenografo Glauco Trasselli trovato morto in bagno : Lo scenografo Glauco Trasselli è stato trovato morto la notte tra il 25 e 26 agosto in un bagno di un locale a Colle Oppio, a Roma, dove si stava svolgendo la festa fra gli addetti ai...

Roma - choc alla festa per il film di George Clooney : scenografo trovato morto nel bagno del locale : Glauco Trasselli, scenografo italiano molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, è stato trovato senza vita nel bagno di un locale a Colle Oppio, a Roma, durante una festa per la fine delle riprese della serie tv Catch 22 interpretata da George Clooney. Doveva essere una serata di felicità e un brindisi alle fatiche di mesi. Poi all’improvviso Glauco è sparito. I colleghi, preoccupati della sua assenza dal locale lo hanno cercato senza ...

Hanno beccato i turisti del bagno nella fontana dell'Altare della Patria di Roma : Beccati, anche se Hanno lasciato l'Italia qualche giorno fa. A fregarli sarebbe stato proprio il costume, come racconta Il Messaggero , acquistato poco prima in un negozio nei pressi di Piazza Venezia:...

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. Avvertita a Reggio Emilia - Parma e Mantova. Epicentro a Bagnolo in Piano : Una forte scossa di Terremoto è stata Avvertita in Emilia Romagna , con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia . L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano in ...

