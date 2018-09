Rita Schillaci sfrattata | assurdo attacco a Barbara D' Urso a Domenica Live | «Sei parte

Rita Schillaci sfrattata - l'attacco a Barbara D'Urso a Domenica Live : 'Sei parte del Sistema' : E poi, evidentemente scossa: 'Siamo arrivati al Terzo mondo, fate dei campi di concentramento e ci sterminate tutti'. Dove vive oggi?, domanda Barbara D'Urso . 'Non ho ancora una casa, non voglio ...

Rita Bonaccorso e Luciana Turina/ Donne cadute in miseria - l’ex di Schillaci ancora in strada? (Domenica Live) : Rita Bonaccorso e Luciana Turina: Donne cadute in disgrazia, oggi a Domenica Live. Il dramma della nota attrice e conduttrice tv e dell'ex moglie di Schillaci.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:40:00 GMT)