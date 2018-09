RISULTATI SERIE C Classifica aggiornata | diretta gol live score | la corazzata toscana

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (6^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la sesta giornata. In campo anche il Benevento, tra i grandi favoriti per la promozione(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 05:00:00 GMT)

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate - livescore delle partite. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate, livescore delle partite valide per la terza o quarta giornata di campionato nei Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (oggi domenica 30 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 04:34:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi A - B - C (4^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la quarta giornata. Domenica 30 settembre sono coinvolti i tre gironi A, B e C(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 04:01:00 GMT)

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (7^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 30 settembre nel quadro della settima giornata del massimno campaionato di calcio(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 03:15:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : derby al Trapani! (4^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite del girone C che disputa oggi la sua 4^ giornata (sabato 29 settembre).(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:59:00 GMT)

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : l'Inter accorcia sul Napoli : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e la diretta gol live score per le partite, attese oggi 29 settembre quali anticipi della 7^ giornata del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:30:00 GMT)

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Lautaro porta avanti l'Inter : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta gol live score per le partite, attese oggi 29 settembre quali anticipi della 7^ giornata del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:23:00 GMT)

RISULTATI SERIE C : blitz del Catania - si riscatta la Casertana : Risultati Serie C – Si sono giocate importanti partite valide per il campionato di Serie C, blitz da parte del Catania, la squadra siciliana ha vinto all’esordio sul campo del Rende, la corazzata Casertana si riscatta e vince davanti al pubblico amico contro il Catanzaro. Bene anche la Vibonese che ha avuto la meglio del Matera. Ok anche la Sicula Leonzio contro il Francavilla. Rieti-Cavese 0-0 Vibonese-Matera ...

I RISULTATI della settima giornata di Serie A : Nell'anticipo di Torino la Juventus ha battuto 3-1 il Napoli: ora ha sei punti di vantaggio in classifica The post I risultati della settima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Mandzukic lancia la Juventus in fuga! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e la diretta gol live score per le partite, attese oggi 29 settembre quali anticipi della 7^ giornata del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:50:00 GMT)

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Venezia e Livorno - un punto serve a poco : Risultati Serie B: la Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 6^ giornata del Campionato cadetto, previste oggi sabato 29 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:47:00 GMT)

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : cade la capolista Verona! (6^ giornata) : RISULTATI SERIE B: la Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 6^ giornata del Campionato cadetto, previste oggi sabato 29 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:15:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : in campo anche Rende Catania (4^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite del girone C che disputa oggi la sua 4^ giornata (sabato 29 settembre).(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:12:00 GMT)

RISULTATI SERIE B e classifica dopo la sesta giornata : LECCE-CITTADELLA 1-1 14' rig. Mancosu, L,, 81' Strizzolo, C, Lecce, 4-3-1-2,: Vigorito; Fiamozzi, 60' Venuti,, Bovo, Meccariello, Calderoni; Scavone, Arrigoni, Mancosu, 73' Marino,; Falco, 59' ...