RISULTATI SERIE A Classifica aggiornata | diretta gol live score | Kessie sblocca al Mapei!

RISULTATI SERIE C Girone B e C : primo passo falso del Monza - colpo Juve Stabia

RISULTATI SERIE C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : le vespe trionfano al Torre - è tris! Gironi : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la quarta giornata. Domenica 30 settembre sono coinvolti i tre Gironi A, B e C(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 20:21:00 GMT)

Serie D - i RISULTATI : Bari ancora a punteggio pieno - pari per l'Avellino : Quarta giornata di Serie D agli archivi, con in campo le grandi della categoria. Nel girone D, non sbagliano Modena e Reggio Audace, entrambi vittoriose. I gialloblù hanno sconfitto in casa l'...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Parma ok - ora tocca al Milan! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 30 settembre. Nella settima giornata vittorie di Fiorentina, Torino e Genoa(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 19:42:00 GMT)

RISULTATI SERIE C Girone A e la classifica : spettacolo e gol tra Pistoiese e Gozzano : Risultati Serie C Girone A – Si è giocata una giornata molto importante valida per il campionato di Serie C, emozioni e spettacolo nel Girone A. Alle 14.30 doppio successo casalingo per Arezzo e Piacenza che hanno avuto la meglio rispettivamente di Arzachena e Pisa. Due match delle 16.30 finiscono invece in parità, in particolar modo gol e spettacolo tra Pistoiese e Gozzano, 2-2 il risultato finale tra mille emozioni. Finisce a reti ...

Serie B - RISULTATI e classifica della sesta giornata : Cosenza e Perugia impattano 1-1, senza gol il match tra Ascoli e Cremonese. Questa sera Benevento-Foggia Serie A live, i risultati di oggi e classifica aggiornata

Serie A - settima giornata : RISULTATI e classifiche (30 settembre). Fiorentina - Torino e Genoa vittoriosi nel pomeriggio : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la settima giornata della Serie A 2018-2019. Il Torino ha sconfitto il Chievo per 1-0 grazie un gol all’88’ di Zaza, bravo ad approfittare del servizio in profondità di Berenguer e a sorprendere Sorrentino col sinistro. La Fiorentina ha surclassato l’Atalanta per 2-0 con le marcature di Veretout su rigore al 62′ (bravo Chiesa a procurarsi il penalty) e Biraghi al ...

RISULTATI SERIE A 7ª giornata – Successi per Torino e Genoa : il VAR decide (in negativo) Fiorentina-Atalanta : Risultati Serie A 7ª giornata: Torino e Genoa si affidano ai bomber, la Fiorentina supera l’Atalanta, ma il VAR non annulla l’assegnazione di un rigore inesistente Dopo la vittoria del Bologna sul Genoa nel lunch match delle 12:30, la 7ª giornata di Serie A prosegue con un tris di match nel pomeriggio. Continua a confermarsi implacabile il solito Piatek che regala l’ennesima gioia al Genoa. Il bomber polacco firma una doppietta ...

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata : Nesta stoppa il Cosenza! Diretta gol live score : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la sesta giornata. Il Perugia riprende il Cosenza, reti bianche tra Ascoli e Cremonese(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:58:00 GMT)

Serie A - RISULTATI settima giornata : 17.08 Nelle tre gare del pomeriggio domenicale, la Fiorentina non brilla ma supera l'Atalanta.Piatek (doppietta) fa volare il Genoa, colpo Toro con Zaza all'88'. ROMA-LAZIO (sabato) 3-1 JUVENTUS-BOLOGNA (sabato) 3-1 INTER-CAGLIARI 2-0 BOLOGNA-UDINESE 2-1 CHIEVO-TORINO 0-1 FIORENTINA-ATALANTA 2-0 FROSINONE-GENOA 1-2 PARMA-EMPOLI ore 18 SASSUOLO-MILAN ore 20.30 ...

RISULTATI SERIE D - il Bari è uno spettacolo : tris alla Cittanovese - vetta della classifica e pubblico fantastico [FOTO e VIDEO] : Risultati Serie D – Si è giocata una giornata molto importante valida per il campionato di Serie D, in particolar modo continua la marca del Bari, la squadra del presidente De Laurentiis si candida ad essere la netta favorita per la vittoria del campionato. pubblico delle grandi occasioni al San Nicola per una partita di Serie D, contro la Cittanovese finisce con un netto 3-0 grazie alle reti di Simeri (rigore), Di Cesare e ...

RISULTATI SERIE B - il Cosenza beffato dal Perugia : Ascoli-Cremonese finisce a reti inviolate