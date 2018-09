RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100 Gli effetti negativi su Pa e mercato del lavoro

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 e Opzione donna - da Di Maio nuove promesse (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 41 e Opzione donna, da Di Maio nuove promesse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:57:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ Appello esodati a M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Appello esodati a M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:36:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Delrio contro aumento della spesa previdenziale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Delrio contro aumento della spesa previdenziale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:49:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Calderoli contro Boeri : si dimetta (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Calderoli contro Boeri: si dimetta. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre. Le critiche di Tito Boeri alla Nota di aggiornamento del Def approvata dal Governo e alle ipotesi di Riforma delle pensioni dell’esecutivo non sono passate inosservate. “Ormai è evidente che Tito Boeri non può continuare a essere il presidente Inps avendo una linea opposta a quella del ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Il rischio per Quota 41 - 5 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Il rischio per gli assegni con Quota 41,5. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Dopo il Def prudenza massima dei sindacati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 29 settembre. Dopo il Def prudenza massima dei sindacati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Il Governo ha deciso che il deficit/Pil per il 2019 sarà del 2,4%. In questo modo ci saranno più risorse per gli interventi da inserire nella Legge di bilancio, tra cui la RIFORMA delle PENSIONI. A quanto pare per le PENSIONI di cittadinanza ci vorranno circa 10 miliardi, ...

RIFORMA PENSIONI - quota 100 : ecco le ipotesi allo studio del Governo : “Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 mld, e rilancia il mercato del lavoro anche attraverso la Riforma dei centri per l’impiego. Restituiamo futuro a 6 milioni e mezzo di persone”. Le dichiarazioni trionfanti sono quelle del vicepremier Luigi Di Maio che parla di ‘pensione di ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 con doppio paletto. Stop ad aspettativa di vita (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100 con doppio paletto. Stop aspettativa di vita. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:54:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ D'Uva (M5s) : chi ha lavorato una vita lascerà posto a giovani : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. D'Uva (M5s): chi ha lavorato una vita lascerà posto a giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:29:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ Boeri boccia il Governo dopo il Def (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Boeri boccia il Governo dopo il Def. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. C’è entusiasmo in casa del Movimento 5 Stelle dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del Def. Il capogruppo Francesco D’Uva in una nota evidenzia che “serviva coraggio per chiudere con le ricette fallimentari del passato e aprire una fase nuova: l’Italia ha ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - i dubbi di Roventini prof vicino a M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100, i dubbi di Roventini prof vicino a M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:06:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano : attenzione alle misure simbolo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Damiano: attenzione alle misure simbolo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. Cesare Damiano è convinto che con la Legge di bilancio alla fine “si faranno interventi parziali sulle misure-simbolo”. Anche sulla Riforma delle pensioni. Questo per via delle risorse scarse a disposizione. Del resto, ricorda l’ex ministro del Lavoro, la sua proposta di anticipo ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Dopo il deficit al 2 - 4% è attesa per le misure : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Dopo il deficit al 2,4% è attesa per le misure. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. Matteo Salvini ha fatto capire che ci sarà la possibilità di far accedere alla pensione circa 400.000 persone, liberando altrettanti posti di lavoro per i giovani. Luigi Di Maio, dalla sua pagina Facebook, ha mandato un messaggio chiaro: “Con il superamento ...

RIFORMA PENSIONI e LdB 2019 : incertezza sui parametri di Quota 100 e su opzione donna : Gli aggiornamenti sulle pensioni ad oggi 27 settembre 2018 vedono prore lo stato di incertezza riguardo i parametri di uscita tramite la nuova Quota 100 [VIDEO], oltre all'eventuale avvio della Quota 41 ed alla proroga dell'opzione donna. Nel frattempo internamente al Governo giallo - verde prosegue la discussione in merito al rapporto deficit - pil, un parametro che appare fondamentale per la portata dei prossimi interventi di Riforma ...