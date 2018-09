Riccione | in chiesa arriva il distributore automatico di santini e rosari

tgcom24.mediaset

: Nella chiesa di Gesù Redentore di Riccione il #distributoreautomatico di oggetti sacri fa quadrare i conti della pa… - VendingTV : Nella chiesa di Gesù Redentore di Riccione il #distributoreautomatico di oggetti sacri fa quadrare i conti della pa… - CatelliRossella : Paga, prendi, prega: in una chiesa di Riccione un distributore automatico di santini Foto - Miti_Vigliero : Paga, prendi, prega: in una chiesa di Riccione un distributore automatico di santini -

(Di domenica 30 settembre 2018) Don Franco non è nuovo a questo genere di iniziative. Sua anche l'idea di fornire un link ai fedeli per poter seguire le funzioni liturgiche in streaming.