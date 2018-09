Renzi | in piazza contro deriva Venezuela

Pd in piazza a Roma contro il governo. Renzi : “Uniti per fermare la deriva venezuelana di Salvini e Di Maio” : “contro i #ladridifuturo” e “Per l’Italia che non ha paura”. Con questi slogan, il Pd scende in piazza a Roma per la prima volta in opposizione al governo Lega-M5s, fresco di approvazione della nota al Def che ha fissato il rapporto deficit/pil al 2,4%. Nella Capitale sono previste migliaia di persone, in arrivo con 200 pullman e 6 treni, mentre sul palco ci saranno tutti i big di partito assieme ad esponenti della ...

Pd in piazza contro il governo. Renzi : “Uniti contro la deriva venezuelana” : “contro i #ladridifuturo” e “Per l’Italia che non ha paura”. Con questi slogan, il Pd scende in piazza a Roma per la prima volta in opposizione al governo Lega-M5s, fresco di approvazione della nota al Def che ha fissato il rapporto deficit/pil al 2,4%. Nella Capitale sono previste migliaia di persone, in arrivo con 200 pullman e 6 treni, mentre sul palco ci saranno tutti i big di partito assieme ad esponenti della ...

Renzi in prima fila con il Pd in piazza - che ha sempre evitato - : Sabato 30 settembre il Partito democratico scenderà in piazza per la prima grande manifestazione di opposizione da molti anni a questa parte. «Per l'Italia che non ha paura», a Roma, con i consensi ...

Incubo flop in piazza per il Pd Il sospetto : vendetta di Renzi? : piazza del Popolo, Roma. Domenica 30 settembre ore 14. Il Partito Democratico, lacerato dalle divisioni in attesa della conta al congresso, si prepara alla manifestazione contro il governo Lega-M5S con l'Incubo che la piazza resti vuota o comunque semi-vuota. E le premesse... Segui su affaritaliani.it

Milleproroghe - Maiorino (M5S) contro Renzi : “Fa comizi qui perché in piazza rischia la pelle”. E scoppia la bagarre in Aula : bagarre al Senato durante le dichiarazioni di voto sul Milleproroghe. L’ex segretario dem, Matteo Renzi, accusa il governo sui fondi alle periferie e sui vaccini e terminato il suo intervento lascia l’Aula richiamato dai colleghi quando scoppiano le polemiche a seguito delle dichiarazioni della senatrice pentastellata Alessandra Maiorino: “Il senatore semplice Renzi ci delizia con i suoi comizi non potendoli più tenere in piazza senza ...

'Pd - ci sarà un candidato Renziano' L'annuncio di Rosato a 'La Piazza' : "Non abbiamo convinto gli elettori che stavamo facendo delle cose necessarie. E' colpa nostra, non me la prendo con gli elettori. La cosa più libera è il voto". Con queste parole Ettore Rosato, vicepresidente... Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - fine ridicola : in piazza così alle 7 di mattina - ricoperto d'insulti. 'Vergognati - pagliaccio' : La politica è dura, lo spettacolo ancora di più. L'ex premier Matteo Renzi ha iniziato a girare il suo docu-film su Firenze, un progetto faraonico prodotto dall'agente delle star Lucio Presta e pensato ...

Matteo Renzi - il 19 agosto prime riprese della serie su Firenze : inizia nel palazzo della Provincia e “occupa” piazza Duomo : Il 19 agosto la vita da Cicerone partirà da dove era iniziata quella da politico, palazzo Medici Riccardi. Dopo i primissimi ciak, le riprese della serie dedicata alla storia e alle bellezze di Firenze raccontate da Matteo Renzi saranno nel palazzo della Provincia, dove il senatore di Rignano era di casa agli albori della sua carriera. Due giorni, in interna prima di spostarsi in piazza Duomo, che è stata affittata e verrà in parte chiusa anche ...

Renzi veste i panni di Cicerone e 'affitta' Piazza Duomo a Firenze per il suo docufilm : Quello a cui punta il senatore Pd, però, è fare in modo che la serie venga vista in tutto il mondo. Per quanto riguarda la ricompensa, si parla di alcune centinaia di migliaia di euro, ma tutto sarà ...

Renzi gira il suo docufilm - e affitta piazza Duomo a Firenze - : Ma l'obiettivo, anche tramite le piattaforme internet, è divulgare la serie in tutto il mondo. A Renzi andrà un cachet importante: alcune centinaia di migliaia di euro , la cui entità dipenderà però ...