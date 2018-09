Renzi | Deriva venezuelana di Di Maio | organizziamo resistenza civile

ilgiornale

: Pd, attesi migliaia di militanti in piazza. Renzi: rischiamo deriva venezuelana [news aggiornata alle 14:01] - repubblica : Pd, attesi migliaia di militanti in piazza. Renzi: rischiamo deriva venezuelana [news aggiornata alle 14:01] - Cascavel47 : Pd in piazza contro il governo. Renzi: “Uniti contro la deriva venezuelana” - codeghino10 : RT @repubblica: Pd, attesi migliaia di militanti in piazza. Renzi: rischiamo deriva venezuelana [news aggiornata alle 14:01] -

(Di domenica 30 settembre 2018) L'ex segretario del Pd, Matteo, diretto verso piazza del Popolo a Roma, per la manifestazione nazionale del Pd, torna a prendere di mira il Movimento 5 Stelle. "È giusto stare in piazza contro questo Governo. Questi incompetenti mettono a rischio l"economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. Noi dobbiamo reagire, senza paura. E farlo senza divisioni interne, basta con le polemiche". Una chiamata alle armi, quella di, in cui invita tutte le forze politiche che non si riconoscono nel governo gialloverde, a superare le divisioni in nome di un interesse più alto: salvare il Paese. Ma da che cosa? Lo spiega lui stesso: "Lottare colpo su colpo. E organizzare forme dicontro ladi Die Salvini. L'Italia è stata resa grande dal ...