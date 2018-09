Renzi a Di maio | cialtrone

Pd in piazza a Roma contro il governo. Renzi : “Uniti per fermare la deriva venezuelana di Salvini e Di Maio” : “contro i #ladridifuturo” e “Per l’Italia che non ha paura”. Con questi slogan, il Pd scende in piazza a Roma per la prima volta in opposizione al governo Lega-M5s, fresco di approvazione della nota al Def che ha fissato il rapporto deficit/pil al 2,4%. Nella Capitale sono previste migliaia di persone, in arrivo con 200 pullman e 6 treni, mentre sul palco ci saranno tutti i big di partito assieme ad esponenti della ...

Renzi : "Deriva venezuelana di Di Maio - organizziamo resistenza civile" : L'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, diretto verso piazza del Popolo a Roma, per la manifestazione nazionale del Pd, torna a prendere di mira il Movimento 5 Stelle. "È giusto stare in piazza contro questo Governo. Questi incompetenti mettono a rischio l"economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. Noi dobbiamo reagire, senza paura. E ...

Renzi duro : 'Di Maio incompetente : da lunedì aumentano luce e gas - manovra è testacoda' : Matteo Renzi non entra nel filone di Pd che in qualche modo ha avuto qualche parola d'apprezzamento per la manovra del Governo. Tra questi, ad esempio, c'è il Governatore della Puglia Michele Emiliano, ma non c'è lui. [VIDEO] L'ex Sindaco di Firenze, come spesso gli accade, attacca duramente l'operato dell'esecutivo targato Lega-Movimento Cinque Stelle e non disdegna di usare parole dure nei confronti del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Un ...

Renzi attacca Di Maio : 'Non è lucido - soffre lo stress perché non è abituato a lavorare' : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio e lo fa con parole piuttosto pesanti intrise di sarcasmo: Non è più lucido, capisco lo stress di lavorare soprattutto per chi non vi è abituato, L'ex Presidente del Consiglio non ha gradito le esternazioni del Ministro del Lavoro relativamente all'elezione a Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura del deputato del Pd David Ermini. Un evento che ha scatenato l'ira di tutto il Movimento Cinque ...

Renzi : "Di Maio oramai non è più lucido - lavorare lo stressa" : "La verità è che Di Maio non è più lucido". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook, replicando agli attacchi del M5s dopo l'elezione Di David Ermini alla vice presidenza del Csm. "Ieri mi ha dato dell'assassino, oggi attacca i giudici italiani. Capisco lo stress di lavorare, specie per chi non vi è abituato. Ma Di Maio - prosegue l'ex premier - dovrebbe ricordarsi che le procedure del ...

Csm - David Ermini eletto vicepresidente/ Ultime notizie M5s - Bonafede e Di Maio all'attacco : replica di Renzi : David Ermini eletto vicepresidente del Csm. Ultime notizie, esponente Pd eletto al terzo scrutinio. Luigi Di Maio: "Sistema è vivo e lotta contro di noi"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Csm - Di Maio : Ermini Renzianissimo - sistema lotta contro di noi : Roma, 27 set., askanews, - 'È incredibile! Avete letto? Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd è appena stato eletto presidente di fatto del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo hanno ...

Csm - David Ermini è il nuovo vicepresidente. Di Maio : “È Renzianissimo - dov’è l’indipendenza? : David Ermini è stato eletto il plenum di Palazzo dei Marescialli, presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Di Maio: "Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd è appena stato eletto presidente di fatto del Csm. Lo hanno votato magistrati di ruolo e i membri espressi dal Parlamento. Ma dov'è l'indipendenza? È incredibile".Continua a leggere

Decreto dignità - Serracchiani contro Di Maio : “Renzi assassino politico? Le parole sono pallottole - si vergogni” : Debora Serracchiani, durante il question time in aula, attacca il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: “Lei sappia che abbiamo cinque modi diversi per fare un’assunzione complicata a tal punto che forse non si fa più. Ministro non sia sufficiente nel suo difficilissimo lavoro. E provi a pesare le parole. Io le chiedo di vergognarsi delle frasi che ha detto ieri indirizzandole a persone che, le piaccia o no, sono avversari politici ma ...

Renzi : “Di Maio mi chiama assassino? C’è chi davvero è stato ucciso. Da lui né onore né disciplina - ma solo fuffa” : “Di Maio mi chiama assassino? Forse ignora che sindacalisti, economisti e politici sono stati uccisi per davvero. Utilizza un’espressione che denota quanto sia indegno di assolvere a quella funzione di disciplina e onore che la Costituzione assegna ai rappresentanti dello stato”. Così il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. L'articolo Renzi: “Di Maio mi chiama ...