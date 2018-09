Reggio Calabria | importante test per l' Expert Ekuba Volley contro Pizzo

Reggio Calabria - padre e figlio si perdono durante una gita nel bosco : ritrovati : Tragedia sfiorata in Aspromonte: padre e figlio di 11 anni si sono smarriti nel bosco, dopo aver perso l'orientamento. Dopo lunghe ricerche i soccorritori sono riusciti a individuare la loro posizione. Dopo il recupero i due erano molto stanchi, ma in buone condizioni di salute.Continua a leggere

Terremoto Reggio Calabria - sciame sismico a Palmi : la Prefettura sollecita i Comuni alle dovute verifiche sui sistemi di allerta e prevenzione : Nel pomeriggio odierno, convocata dal Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, presso il Palazzo del Governo si è tenuta una riunione di coordinamento di Protezione Civile al fine di valutare la situazione nei Comuni compresi nel raggio dell’evento sismico verificatosi al largo della costa questa mattina con magnitudo 4,2. All’incontro erano presenti i Sindaci di Seminara, Melicuccà, Sant’Eufemia d’Aspromonte, San Procopio, Sinopoli, San ...

Reggio Calabria - Comitato Pro Sambatello : 'il nostro ex campo di calcio deve essere riqualificato non deturpato dal rumore e dal traffico' : 'Perché proprio lì? Perché proprio questo tipo di sport? Non ci aspettiamo una spiegazione corredata da studi ed indagini documentate sull'impatto socio-ambientale dell'opera per scelta di questo ...

Reggio Calabria : la startup calabrese Macingo rilancia le proprie ambizioni con Mecar e Digital Magics : ... moto, prodotti industriali, ecc…, ma anche perché è una neoimpresa Digitale nata e attiva in Calabria, portando avanti l'economia del Sud Italia e dell'Italia. L'esempio di Macingo rientra ...

Terremoto Reggio Calabria - si intensifica lo sciame sismico di Palmi : Dopo il Terremoto di magnitudo 4.0 che alle 07:24 di stamattina ha colpito la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria, al largo di Palmi, decine di scosse stanno continuando a colpire la zona con epicentro tutte nel basso Tirreno. Alle 14:03 s’è verificata un’altra scossa di magnitudo 3.1, tutte le altre sono più deboli, e si ...

Cani denutriti in casa anziana salvati a Reggio Calabria : Reggio Calabria - "Scene da 'film dell'orrore' si sono presentate davanti agli occhi esterrefatti del corpo dalla Polizia municipale e dell'Asp di Reggio Calabria che sono intervenuti per salvare 6 ...

Terremoto a Reggio Calabria : scossa del 4 - 2 : Una scossa di Terremoto del 4,2 della scala Richter è stata registrata questa mattina alle ore 7:24 in Calabria. L'epicentro è stato individuato a largo della costa sud occidentale, ad 11 km di profondità, e la scossa è stata distintamente avvertita nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valenzia e Messina.È Palmi il comune più vicino all'epicentro, distante 11km. Queste le parole del vicesindaco Bruno Soccorsa, che ha fatto il ...

Terremoti : ripresa la circolazione dei treni sulla linea Reggio Calabria-Rosarno : ripresa poco dopo le 11 la circolazione ferroviaria sulla linea Reggio Calabria–Rosarno, sospesa alle 07:55 a seguito del terremoto magnitudo 4.2 registrato alle 07:24 al largo di Palmi (RC). “I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – si spiega in una nota – non hanno riscontrato alcun danno all’infrastruttura dopo la ricognizione della linea a bordo di sei carrelli ferroviari, partiti dalle stazioni di Reggio ...

Terremoto Reggio Calabria - “onde sismiche” nel mar Tirreno? Le FOTO incredibili da Palmi : “mai visto nulla di simile - pensavamo a uno tsunami” [GALLERY] : 1/10 ...

Terremoto in Calabria : sospeso traffico ferroviario tra Reggio e Rosarno per verifiche : Bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno in seguito alla scossa di Terremoto verificatasi alle 07:24 al largo della costa calabrese sud occidentale: la decisione è stata presa, come da prassi, per una verifica degli impianti. Carrelli di Rfi sono al lavoro per verificare la tratta e accertare l’eventuale presenza di danni. L'articolo Terremoto in Calabria: sospeso traffico ...

