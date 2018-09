Rapina Lanciano | fermato il quinto componente della banda | si nascondeva in campagna

Rapina in villa a Lanciano - fermato il quinto componente della banda - : Un ragazzo rumeno di 26 anni è stato bloccato nelle campagne in periferia: è stato portato in caserma e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Poco prima era stato fermato un suo connazionale di ...

Rapina Lanciano - preso il quinto uomo : Lanciano(Chieti), 30 set. (Adnkronos) - E’ stato fermato nel corso della notte il quinto uomo della banda che domenica scorsa all’alba ha compiuto una Rapinae ferito i coniugi Martelli in una villa a Lanciano (Ch). Si nascondeva nella campagne alla periferia di Lanciano. Si tratta di un romeno di 26

Rapina Lanciano - preso il quinto uomo : E' stato fermato nel corso della notte il quinto uomo della banda che domenica scorsa all'alba ha compiuto una Rapina e ferito i coniugi Martelli in una villa a Lanciano , Ch, . Si nascondeva nella ...

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano - Preso il quinto uomo : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Rapina in villa a Lanciano - fermato il quinto uomo : È stato rintracciato e fermato alla periferia di Lanciano, nella tarda serata di ieri, il quinto uomo ritenuto componente della banda che ha compiuto la Rapina nella villa dei coniugi Martelli all’alba di domenica scorsa. L’uomo, un romeno di 26 anni, si nascondeva nelle campagne pattugliate ieri pomeriggio da Polizia e Carabinieri nella frazioni ...

Rapina Lanciano - ARRESTATO UN ALTRO ROMENO/ Ultime notizie : avrebbe aiutato il “basista” a fuggire : RAPINA a LANCIANO, coniugi Martelli tornati a casa. Ultime notizie, Niva: "non ci posso ancora credere". Poliziotto Fabbrocini: "era una donna distrutta"(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:20:00 GMT)

Lanciano - per la Rapina violenta arrestato un giovane sospettato di favoreggiamento : Avrebbe aiutato a fuggire uno dei componenti della banda che sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce

Fermato quinto uomo romeno ?per la Rapina in villa a Lanciano : Un quinto uomo è stato arrestato per la rapina nella villa dei Martelli a Lanciano. Anche lui di nazionalità romena è stato Fermato da polizia e carabinieri mentre si dava alla fuga nelle campagne. Come riporta il portale "Zona locale", il quinto uomo del feroce gruppo che ha picchiato e torturato la coppia potrebbe essere il basista. A quanto pare, proprio nelle campagne tra i campi di Sant'Onofrio, l'uomo è stato braccato dalle forze ...

Lanciano - comprati Gratta e Vinci con i soldi della Rapina : Hanno tentato la sorte comprando alcuni 'Gratta e Vinci'. I 4 della violenta rapina avvenuta domenica scorsa in una villa a Lanciano, in proVincia di Chieti, dopo aver prelevato soldi con il bancomat ...

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano - Preso il quinto bandito : si cerca il sesto : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Lanciano - Rapina in villa : fermato quinto uomo/ Ultime notizie - un altro in fuga nei campi : è il basista? : rapina a Lanciano, coniugi Martelli tornati a casa. Ultime notizie, Niva: "non ci posso ancora credere". Poliziotto Fabbrocini: "era una donna distrutta"(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Rapina a Lanciano - confessano tre dei quattro romeni arrestati : Convalidato il fermo, sono accusati di Rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi. Si cercano altri eventuali complici -

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano il colpo - Sale a 6 il numero delle persone coinvolte : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Lanciano - il romeno più feroce era già condannato per Rapina : Alexandru Bogadan Colteanu non è nuovo alle forze dell'ordine. E nemmeno alle rapine violente. Il romeno 26enne - anche se la Scientifica ritiene ne abbia tre in meno -, il più sanguinario e feroce della banda che una settimana fa aggredì Carlo Martelli e sua moglie Niva Bazzan nella loro villa di Lanciano (Chieti), aveva già in capo una condanna per due rapine. Anch'esse violentissime. Come racconta Quotidiano.net, infatti, il giovane era ...