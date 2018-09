Ragazzo ucciso da cacciatore | Wwf | “La Liguria sospenda la caccia”

Imperia - Nathan Labolani ucciso da un cacciatore : il Ragazzo di 19 anni scambiato per un cinghiale : Un cacciatore lo ha scambiato per un cinghiale e gli ha sparato: così è morto Nathan Labolani, un ragazzo di 19 anni di Ventimiglia. Fatale una fucilata all'addome. La dinamica...

Ragazzo ucciso dalla fucilata di un cacciatore : Un diciannovenne di Ventimiglia è morto per una fucilata all'addome esplosa da un cacciatore durante una battuta al cinghiale. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento, ma l'episodio sarebbe avvenuto stamani verso le 8, nel territorio comunale di Apricale, nell'imperiese. Secondo quanto appreso, il cacciatore lo avrebbe scambiato per una preda e avrebbe esploso un colpo dalla propria carabina ferendolo al braccio ...

Roma - schianto mortale sulla via del Mare : Ragazzo travolto e ucciso da 2 auto : Un ragazzo è morto investito sulla via del Mare nella notte. Il 28enne di nazionalità moldava è stato travolto questa notte, intorno alle 3, al km 6,700. La prima automobile a investiro era guidata da ...

Svezia : ucciso Ragazzo con sindrome down : La madre Katarina Söderberg, in stato di shock, ha definito il figlio "la persona più gentile del mondo che non avrebbe fatto male ad una mosca".

Roma - divelta la targa dedicata a Valerio Verbano - il Ragazzo militante di sinistra ucciso nel 1980 : Questa mattina al Parco delle Valli è stata trovata divelta la segnaletica stradale che riporta l'intestazione del viale a Valerio Verbano, giovane militante di sinistra ucciso a Roma nel 1980. Lo fa ...

Un Ragazzo di 22 anni è stato ucciso nel Salento : Un giovane di Melissano, non lontano da Lecce, è stato ucciso con un colpo alla testa e abbandonato sulla strada provinciale che collega il paese a Ugento, nel Salento. Il corpo di Francesco Fasano, ...

Il giallo del Ragazzo ucciso : che fine ha fatto lo smartwatch? : ... dove sono finiti il cellulare e lo smartwatch che Matteo per nulla al mondo avrebbe mai abbandonato? Mentre la Procura della Repubblica indaga su questi e su mille altri interrogativi, domani ...