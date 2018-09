Ragazzina scomparsa | sospesa caccia

Ragazzina scomparsa - ritrovata sul treno dalla Polfer : NOVI LIGURE - Una Ragazzina di 14 anni scomparsa da qualche giorno dal torinese è stata ritrovata dagli agenti della polizia ferroviaria di Novi Ligure . Gli uomini della Polfer, impegnati in un ...

Ragazzina scomparsa - appello del padre : 23.00 "Chiedo alle autorità di non sospendere le ricerche, indagare sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità". E' l'appello di Md Liton Gazi,il papà della dodicenne autistica scomparsa il 19 luglio durante un'escursione nei boschi nella zone di Serle, nel Bresciano. Le ricerche erano state sospese dopo un lavoro continuo e senza risultati durato 10 giorni. "Se qualcuno l'avesse rapita -ha detto l'uomo- per favore la rilasci e la ...

Savona - Ragazzina di 16 anni scomparsa ritrovata impiccata in un albergo abbandonato : Una ragazzina di 16 anni, la cui scomparsa da Andora, Savona, era stata denunciata dai genitori mercoledì sera, è stata trovata impiccata in un ex albergo in disuso di Laigueglia, nel Savonese.

Ragazzina scomparsa - parla il papà : "Viva o morta - voglio ritrovare la mia bambina" : Non si arrende Gazi Md Liton, il padre della piccola Iushra scomparsa da giovedì sull'Altopiano di Cariadeghe...

