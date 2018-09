Ragazzina autistica scomparsa nel Bresciano | proseguono ricerche | caccia sospesa

"Vi prego - riportatemela" : la disperazione del padre della Ragazzina autistica scomparsa in gita : Tenta di leggere un comunicato, poi si commuove e lascia spazio ad un amico. Infine riprende coraggio e chiede pubblicamente di continuare a cercare la figlia scomparsa e spiega: "Temo che sia stata ...

Brescia - si cerca Iuschra : Ragazzina autistica dispersa da 5 giorni : E' il quinto giorno di ricerche per i soccorritori che sperano che Iuschra, bambina di dodici anni in gita a Serle giovedì 19 Luglio, sia ancora viva. Il territorio di ricerca si estende per ...