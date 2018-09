Ragazza cade nella cavità delle grotte di Frasassi | intervento di soccorso

meteoweb.eu

(Di domenica 30 settembre 2018) Una giovane di 25 anni, di Piobbico (Pesaro Urbino) ha riportato alcuni traumi a causa di una cadutagrotta Fiume/Vento adi Genga, un percorso tra lecarsiche per specialisti speleologi non aperto ai consueti visitatori, dov’era entrata insieme ad altri escursionisti. E’ in corso da alcune ore l’della squadra dell’11/a delegazione Marche del Corpo NazionaleAlpino e speleologico. Gli incaricati dell’operazione supportati dalla componente medica del 118, stanno tentando di raggiungere con una barella, mediante teleferiche, l’infortunata che si trova a qualche metro di profondita’ all’interno di una cavita’ distante circa un chilometro dall’uscita della grotta. L'articolodidiMeteo Web.