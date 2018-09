Quando mi diceva ' puttana | io ti uccido' | la storia di violenza di Grazia Biondi

Oettinger : “20 miliardi da Italia? Farsa”/ Quando Renzi diceva : “Ue ci chiude i porti? ?Noi tagliamo i fondi” : Bilancio Ue, Oettinger contro l'Italia: "20 miliardi di Roma alla Commissione? Una farsa, non è vero". Ecco le cifre esatte: il Commissario bacchetta il Governo Lega-M5s sul fronte migranti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:41:00 GMT)

Quando Renzi diceva : "L'Ue ci chiude i porti? E noi tagliamo i fondi" : Lo diceva pure Renzi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio , nei convulsi giorni della vicenda Diciotti, erano andati all'attacco dell'Europa, dicendo a chiare lettere che se l'Ue non avesse dimostrato ...

Quando il pm Patronaggio diceva "l'immigrazione è pericolosa" : Il procuratore Luigi Patronaggio è di fatto sotto i riflettori dopo l'apertura di un'inchiesta su Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. L'apertura dell'indagine è stato l'atto finale di un braccio di ferro tra Viminale e procura che è durato fino alla definizione delle procedure di sbarco con una redistribuzione dei migranti tra Albania, Irlanda e strutture gestite dalla Chiesa.Ma di fatto dopo la soluzione del caso Diciotti resta ...

Controlli sulle autostrade - Quando la Vigilanza del Mit diceva : “Ispezioni quasi dimezzate - costretti ad anticipare le spese” : Il 7 settembre del 2016 si svolge, in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, un’audizione conoscitiva del direttore generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali, l’architetto Mauro Coletta. Che, in pratica, fa il punto della situazione sullo stato dell’arte delle concessioni. L’organo di Vigilanza, passato dal 1 ottobre del 2011 dall’Anas al Ministero dei Trasporti, controlla di fatto che i ...

Quando nel 2017 i tecnici dicevano : «Non presenta problemi strutturali» : L’assessore riportò ai cittadini le parole di MariglianiL’ingegnere dei lavori ‘93: «Vollero solo alcuni tiranti»

Quando sul sito M5s si diceva : «Il crollo del Ponte? Una favoletta» : Il comunicato dei Comitati No Gronda del 2013 ospitato sul sito grillino: «Potrebbe stare su altri cento anni». Un’interrogazione al Senato di Scelta Civica avvertiva:«I giunti del ponte stanno cedendo»

Pecunia - Pd - : "Quando dicevate prima gli italiani intendevate tutti meno quelli di Fossamastra - Canaletto e Pagliari?" : La Spezia - "La senatrice Pucciarelli non sa proprio come uscirne stavolta dal brutto colpo che il governo, che sostiene insieme a Di Maio, ha inferto ai quartieri del levante. Finanziati dal governo ...

Medaglia Fields - Quando Figalli diceva : “Situazione in Italia deprimente. Non si può fare ricerca con mille euro all’anno” : Alessio Figalli, vincitore della Medaglia Fields (il “Nobel” della matematica) nel 2005 era all’inizio della sua carriera accademica. Intervistato da UniromaTv, quando allora frequentava la facoltà di Scienze matematiche all’Università di Pisa ma già viaggiava tra Austin e Lione per motivi di studio, dichiarò: “La situazione in Italia è deprimente, fa tristezza. Non si può sperare di fare ricerca con mille euro ...

Maurizio Costanzo : «Quando dicevano che Fiorello era il mio amante» : Le leggende metropolitane, Maurizio Costanzo le ha conosciute da vicino. Specie ai tempi di Buona Domenica, il programma che conduceva con successo su Canale 5 a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila. «Quando Buona Domenica era al top del successo dissero che Fiorello era il mio amante. E perfino che mi concedevo un ménage à trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci», ricorda il giornalista in un’intervista al Giornale. Falsità che il ...

Maurizio Costanzo : “Quando dicevano che Fiorello era il mio amante e che avevo un ménage à trois con Maria e la Barale” : Maurizio Costanzo il prossimo 28 agosto festeggerà ottanta anni, ben sessantre passati tra giornali e tv ma anche tra gli impegni teatrali e talvolta cinematografici. Una carriera costellata di successi ma che, come capita a molti nell’ambiente dello showbiz, ha dovuto fare i conti con numerose leggende metropolitane. “Due sono memorabili” dice in una lunga intervista al Giornale e coinvolgono Paola Barale e Rosario ...