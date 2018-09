«Qualcuno è disposto a donarmi un rene?» | l’appello sui cartelli stradali

vanityfair

(Di domenica 30 settembre 2018) Krystal Reardon non ha ancora risolto i suoi problemi di salute, ma ha ritrovato la speranza nel futuro: sa che attorno a lei c’è tanta gente che sarebbe disposta ad aiutarla. Mamma di due figli, ha 47 anni e vive ad Augusta, nel Maine, e ha sempre avuto disturbi ai reni. Ma, se negli ultimi trent’anni aveva comunque potuto vivere abbastanza tranquillamente, lo scorso anno ha avuto un infarto. Quando si è sottoposta agli esami ospedalieri, i medici le hanno detto che il liquido di contrasto che avrebbero dovuto iniettarle per l’ecografia avrebbe potuto danneggiare i suoi reni. «Il mio cardiologo mi disse: “Puoi vivere senza reni, ma non senza cuore”. Così, siamo andati avanti con gli esami». Ma gli effetti del liquido di contrasto sono stati molto peggiori di quello che Krystal potesse immaginare. Poche settimane dopo l’attacco cardiaco, entrambi i suoi reni hanno cominciato a ...