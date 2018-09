Pugilato | Boxam 2018 | Irma Testa medaglia di bronzo nei 60 kg Fuori ai quarti le altre

oasport

: #Pugilato, #Boxam2018: Irma #Testa medaglia di bronzo nei #60kg. Fuori ai quarti le altre due #azzurre - OA_Sport : #Pugilato, #Boxam2018: Irma #Testa medaglia di bronzo nei #60kg. Fuori ai quarti le altre due #azzurre -

(Di domenica 30 settembre 2018) Per l’Italia si chiude con unadi, quella dinella categoria 60 kg, il torneo di, disputato a Valencia: ledue azzurre impegnate, Angela Carini ed Assunta Canfora, entrambe nella categoria 69 kg, sono state eliminate aidi finale. Neidi finaleha battuto la transalpina Ayidi per 4-1, mentre Carini ha ceduto all’altra francese Sovinco per 2-3, infine Canfora ha perso dall’inglese Ryan nell’incontro fermato dall’arbitro. In semifinale poiha ceduto all’australiana Stridsman per 2-3, mettendosi al collo il. Al sito federale l’head coach Emanuele Renzini ha commentato così il torneo dell’azzurra: “ha disputato un’ottima semifinale, pur perdendola contro una validissima avversaria quale è l’australiana. Un torneo che ci è ...