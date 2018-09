PSV-Inter | Champions League | Orario e tv | Probabili formazioni

PSV - Inter - Champions League : partita in diretta tv su Sky : L’Inter, reduce dalla vittoria casalinga contro il Tottenham in Champions League, si prepara al secondo impegno stagionale in campo europeo. Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il PSV Eindhoven, che all’esordio ha perso 4-0 contro il Barcellona. La situazione nel Gruppo B vede la squadra di Luciano Spalletti in testa con 3 punti, al pari dei catalani, mentre inglesi e olandesi sono fermi a 0 punti. La partita PSV-Inter sarà di scena ...

Barcellona-PSV 1-0 - il risultato in diretta LIVE. Decide Messi all'intervallo : Barcellona-PSV 1-0 31' Messi Barcellona, 4-3-3, : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, Luis Suárez, Dembélé. All. Valverde PSV, 4-3-3, : Zoet; ...

PSV Eindhoven - messaggio all'Inter in Champions : 7 gol al Den Haag in Eredivise : Un, due, tre... fino a sette. Il PSV Eindhoven si scatena e rifila 7 reti al Den Haag in Eredivise . Una debacle assoluta e completa, con un solo protagonista: ovviamente il PSV. Gli olandesi - ...

Inter - calendario Champions League e precedenti con Barcellona - Tottenham e PSV : Ora è ufficiale e se non è un 'girone di ferro' certamente è andata peggio al Napoli [VIDEO] che pure era in seconda fascia, poco ci manca. Il ritorno dell'Inter in Champions League avra' come teatro un girone parecchio competitivo: spicca ovviamente il Barcellona di Leo Messi, ma anche la fresca e battagliera formazione del Tottenham Hotspur. Più 'morbida', ma solo sulla carta, la sfida con gli olandesi del PSV Eindhoven. Gli uomini di Luciano ...

L’Inter pesca Barcellona - Tottenham e PSV : girone di ferro per Spalletti : girone di ferro per la formazione di Spalletti che incontrerà Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven L'articolo L’Inter pesca Barcellona, Tottenham e PSV: girone di ferro per Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.